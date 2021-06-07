Pro новости: Настаивание Зеленского по НАТО. Возмущение России из-за формы сборной Украины

19:16

В выпуске "Pro новости" за 7 июня – Владимир Зеленский настаивал на целесообразности вступления Украины в НАТО во время интервью американскому изданию Axios. Украинская сборная по футболу представила новую форму с контуром карты государства, однако Россия призвала УЕФА ее запретить.