Pro новости: Настаивание Зеленского по НАТО. Возмущение России из-за формы сборной Украины

В выпуске "Pro новости" за 7 июня – Владимир Зеленский настаивал на целесообразности вступления Украины в НАТО во время интервью американскому изданию Axios. Украинская сборная по футболу представила новую форму с контуром карты государства, однако Россия призвала УЕФА ее запретить.
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Сергей Притула заявил, что выходит из партии "Голос". По словам волонтера, это было сознательным и взвешенным решением. В то же время Притула отметил, что партийные "верхи" не слышат "низов" и это приводит к критике членов команд политсилы по всей Украине.