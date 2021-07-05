Pro новости: новый рейтинг Зеленского. Каникулы для нардепов
5 июля 2021 , 22:18Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "Pro новости" за 5 июля – новое социологическое исследование показало, что большая часть украинцев не одобряет деятельность Владимира Зеленского. Народные депутаты будут работать еще неделю. После этого уходят на каникулы.
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Сербия и Венгрия уже завершили строительство "Балканского потока". Это газопровод, через который российский газ будут поставлять в Европу в обход Украины.