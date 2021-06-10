Pro новости: Скандал с УЕФА. Олигархический саботаж

В выпуске "Pro новости" за 10 июня – в УЕФА обязали сборную Украины по футболу убрать с формы слоган "Героям слава!" после жалобы от России. Монобольшинство в парламенте в первом чтении, скорее всего, поддержит законопроект об олигархах, ведь в противном случае рискует нарваться на гнев Владимира Зеленского.
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Владимир Путин заявил, что не считает "болтовней" разговоры о возможности вступления Украины в НАТО. В частности, главу Кремля "бомбит" от того, что в случае вступления Украины в НАТО время полета ракеты от Харькова до Москвы уменьшится до 7 – 10 минут.