Pro новости: Скандал с УЕФА. Олигархический саботаж

22:15

В выпуске "Pro новости" за 10 июня – в УЕФА обязали сборную Украины по футболу убрать с формы слоган "Героям слава!" после жалобы от России. Монобольшинство в парламенте в первом чтении, скорее всего, поддержит законопроект об олигархах, ведь в противном случае рискует нарваться на гнев Владимира Зеленского.