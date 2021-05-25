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Разные европейские страны прекращают авиасообщение с Беларусью из-за задержания журналиста Романа Протасевича. Такое решение приняла и Украина. Оно вступит в силу в полночь 26 мая.
Появились записи разговоров, на которых предположительно Виктор Медведчук общается с российскими чиновниками. Расследование опубликовали журналисты Bihus.Info. Эпопея с выборами в округе № 87 продолжается. Борьба ведется между Василием Вирастюком и Александром Шевченко.
Источник:24 канал
Разные европейские страны прекращают авиасообщение с Беларусью из-за задержания журналиста Романа Протасевича. Такое решение приняла и Украина. Оно вступит в силу в полночь 26 мая.