Також у випуску:
Різні європейські країни припиняють авіасполучення з Білоруссю через затримання журналіста Романа Протасевича. Таке рішення прийняла і Україна. Воно набуде чинності опівночі 26 травня.
З'явились записи розмов, на яких ймовірно Віктор Медведчук спілкується з російськими чиновниками. Розслідування опублікували журналісти Bihus.Info. Епопея з виборами на окрузі №87 продовжується. Боротьба триває між Василем Вірастюком та Олександром Шевченком.
Джерело:24 канал
Різні європейські країни припиняють авіасполучення з Білоруссю через затримання журналіста Романа Протасевича. Таке рішення прийняла і Україна. Воно набуде чинності опівночі 26 травня.