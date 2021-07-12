Pro новости: Статья Путина про "один народ". Российские паспорта на Донбассе

В выпуске "Pro новости" за 12 июля – на сайте президента России Владимира Путина опубликовали статью на украинском языке от его имени. Он снова вспоминал миф про "один русский народ". Осенью 2021 года состоятся выборы в Госдуму России: жителям оккупированного Донбасса раздают российские паспорта.

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Верховная Рада Украины работает до конца недели и уйдет на каникулы. В частности, парламентарии планируют рассмотреть легализацию медицинского каннабиса.

В Молдове на выборах в парламент 11 июля 2021 года победила партия Майи Санду. Президентская партия "Действие и солидарность" получила больше 52% голосов граждан.

В Украине продолжают устанавливать рекорды по вакцинации. Теперь каждый украинец может выбирать вакцину по своему усмотрению. В центрах вакцинации появится американский Pfizer.