Pro новости: Тариф на электричество вырос. COVID-19 в России
25 июня 2021 , 22:19Читати новину українською
Источник:24 канал
Стоимость электричества в Украине подорожала на 20%. Это произошло из-за его дефицита. В России, из-за значительного обострения ситуации с коронавирусом, снова вводят карантин. Там закрывают рестораны и размышляют о комендантском часе.
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