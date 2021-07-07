Pro новости: Убийство президента. Зеленский стремится вступить в НАТО
7 июля 2021 , 23:04Читати новину українською
Источник:24 канал
В выпуске "Pro новости" за 7 июля – президента Гаити застрелили в собственном доме. Нападавшие ранили и его жену, она умерла в больнице. Владимир Зеленский в Вильнюсе пытался узнать конкретные причины, почему Украину не берут в НАТО.
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В жизни Петра Порошенко продолжается "черная полоса". Компанию "Богдан Моторс", владелец которой давнишний партнер политика, признали банкротом. Кроме того, арестовали директора "Кузни на рыбальском", ранее называлась "Ленинская кузница" и принадлежала Порошенко.