Pro новости: Убийство президента. Зеленский стремится вступить в НАТО

23:04

В выпуске "Pro новости" за 7 июля – президента Гаити застрелили в собственном доме. Нападавшие ранили и его жену, она умерла в больнице. Владимир Зеленский в Вильнюсе пытался узнать конкретные причины, почему Украину не берут в НАТО.