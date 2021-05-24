Pro новости: Украина может закрыть авиасообщение с Беларусью. С июля заработает рынок земли

24 мая 2021 , 19:25
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Источник:

24 канал

Украина может прекратить авиасообщение с Беларусью. Так приказал отреагировать Владимир Зеленский на инцидент с принудительной посадкой в Минске транзитного самолета Ryanair. В Украине уже с 1 июля заработает рынок земли. Президент 24 мая подписал ключевой закон земельной реформы.

Также в выпуске:

Украина предварительно планирует запустить паспорта вакцинации уже с 1 июля. Их введение синхронизируют с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Полный выпуск программы "Pro новости" за 24 мая 2021 года:

 

Автор: Артем Овдієнко