Pro новости: Украина может закрыть авиасообщение с Беларусью. С июля заработает рынок земли

19:25

Украина может прекратить авиасообщение с Беларусью. Так приказал отреагировать Владимир Зеленский на инцидент с принудительной посадкой в Минске транзитного самолета Ryanair. В Украине уже с 1 июля заработает рынок земли. Президент 24 мая подписал ключевой закон земельной реформы.