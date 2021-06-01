Pro новости: Закупка угля у боевиков. Альтернатива минским договоренностям

В выпуске "Pro новости" за 1 июня – журналисты-расследователи обнародовали еще одну часть расследования о Викторе Медведчуке, в которой говорится о закупке угля у оккупантов Донбасса. Минские соглашения, как и минский формат переговоров, зашли в тупик, поэтому власти планируют создать новый формат переговоров с Россией.
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Саммит лидеров стран НАТО состоится уже 14 июня в Брюсселе, однако Украину туда не пригласили. Официальному Киеву неоднократно повторяли, что членство в Альянсе можно получить лишь после проведения глубоких реформ, но этого не произошло.