Pro новости: Закупка угля у боевиков. Альтернатива минским договоренностям

19:15

В выпуске "Pro новости" за 1 июня – журналисты-расследователи обнародовали еще одну часть расследования о Викторе Медведчуке, в которой говорится о закупке угля у оккупантов Донбасса. Минские соглашения, как и минский формат переговоров, зашли в тупик, поэтому власти планируют создать новый формат переговоров с Россией.