Pro новости: Закупка угля у боевиков. Альтернатива минским договоренностям

1 июня 2021 , 19:15
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Источник:

24 канал

В выпуске "Pro новости" за 1 июня – журналисты-расследователи обнародовали еще одну часть расследования о Викторе Медведчуке, в которой говорится о закупке угля у оккупантов Донбасса. Минские соглашения, как и минский формат переговоров, зашли в тупик, поэтому власти планируют создать новый формат переговоров с Россией.

Также в выпуске:

Саммит лидеров стран НАТО состоится уже 14 июня в Брюсселе, однако Украину туда не пригласили. Официальному Киеву неоднократно повторяли, что членство в Альянсе можно получить лишь после проведения глубоких реформ, но этого не произошло.

Автор: Артем Овдієнко