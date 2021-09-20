О том, в каком виде вооружения нуждается украинское войско в интервью рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. Он отметил, что оружие можно закупить или получить как материально-техническую помощь от стран партнеров.

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Есть насущная необходимость в дальнейшем развитии вооружения в направлении противоракетного, зенитно-ракетного прикрытия, нанесения ударов и огневого поражения средствами ракетного и артиллерийского вооружения,
– сказал генерал-лейтенант.

Какое оружие необходимо

  • Зенитно-ракетные комплексы,
  • комплексы тактических систем ПРО,
  • противокорабельные ракетные комплексы на корветы и ракетные катера,
  • ракетные комплексы ЖК МБ Seaspear в пределах меморандума с Великобританией,
  • ударные беспилотники Турции ТВ-2 "Bayraktar".

В то же время Наев подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс Украины за последние годы отличился реальными практическими проектами, которые значительно усиливают обороноспособность нашей страны. Говорится о:

  • ракетных комплексах "Нептун" и "Ольха",
  • модернизированных самолетах МиГ-29, Су-25 и Су-27,
  • вертолетах Ми-8,
  • танках Т-64БМ "Булат",
  • новейших противотанковых ракетных комплексах "Стугна-П", "Корсар",
  • радиолокационных станциях РЛС-36Д6,
  • беспилотниках Spectator-М1.