О том, в каком виде вооружения нуждается украинское войско в интервью рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. Он отметил, что оружие можно закупить или получить как материально-техническую помощь от стран партнеров.
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Есть насущная необходимость в дальнейшем развитии вооружения в направлении противоракетного, зенитно-ракетного прикрытия, нанесения ударов и огневого поражения средствами ракетного и артиллерийского вооружения,
– сказал генерал-лейтенант.
Какое оружие необходимо
- Зенитно-ракетные комплексы,
- комплексы тактических систем ПРО,
- противокорабельные ракетные комплексы на корветы и ракетные катера,
- ракетные комплексы ЖК МБ Seaspear в пределах меморандума с Великобританией,
- ударные беспилотники Турции ТВ-2 "Bayraktar".
В то же время Наев подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс Украины за последние годы отличился реальными практическими проектами, которые значительно усиливают обороноспособность нашей страны. Говорится о:
- ракетных комплексах "Нептун" и "Ольха",
- модернизированных самолетах МиГ-29, Су-25 и Су-27,
- вертолетах Ми-8,
- танках Т-64БМ "Булат",
- новейших противотанковых ракетных комплексах "Стугна-П", "Корсар",
- радиолокационных станциях РЛС-36Д6,
- беспилотниках Spectator-М1.