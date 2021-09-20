О том, в каком виде вооружения нуждается украинское войско в интервью рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. Он отметил, что оружие можно закупить или получить как материально-техническую помощь от стран партнеров.

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Есть насущная необходимость в дальнейшем развитии вооружения в направлении противоракетного, зенитно-ракетного прикрытия, нанесения ударов и огневого поражения средствами ракетного и артиллерийского вооружения,

– сказал генерал-лейтенант.

Какое оружие необходимо

Зенитно-ракетные комплексы,

комплексы тактических систем ПРО,

противокорабельные ракетные комплексы на корветы и ракетные катера,

ракетные комплексы ЖК МБ Seaspear в пределах меморандума с Великобританией,

ударные беспилотники Турции ТВ-2 "Bayraktar".

Обратите внимание! Ранее американское издание Politico заявило, что в Палате представителей США зарегистрировали законопроект о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны "Железный купол". В Офисе Президента Украины эту информацию подтвердили, а вот в Белом доме – нет.

В то же время Наев подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс Украины за последние годы отличился реальными практическими проектами, которые значительно усиливают обороноспособность нашей страны. Говорится о: