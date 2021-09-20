Про те, якого виду озброєння потребує українське військо в інтерв'ю розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він наголосив, що зброю можна закупити, або отримати як матеріально-технічну допомогу від країн партнерів.
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Є нагальна потреба у подальшому розвитку озброєння в напрямку протиракетного, зенітно-ракетного прикриття, завдання ударів та вогневого ураження засобами ракетного і артилерійського озброєння,
– сказав генерал-лейтенант.
Яка зброя потрібна
- Зенітно-ракетні комплекси,
- комплекси тактичних систем ПРО,
- протикорабельні ракетні комплекси на корвети та ракетні катери,
- ракетні комплекси РК МБ Seaspear у межах меморандуму з Великою Британією,
- ударні безпілотники Туреччини ТВ-2 "Bayraktar".
Водночас Наєв наголосив, що оборонно-промисловий комплекс України за останні роки відзився реальними практичними проєктами, які значно посилюють обороноздатність нашої країни. Мовиться про:
- ракетні комплекси "Нептун" та "Вільха",
- модернізовані літаки Міг-29, Су-25 та Су-27,
- гелікоптери Мі-8,
- танки Т-64БМ "Булат",
- новітні протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", "Корсар",
- радіолокаційні станції РЛС-36Д6,
- безпілотники Spectator-М1.