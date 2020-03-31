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      Pro новости: Штурм аэропорта. Отставки в Раде

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Pro новости" за 30 марта – в аэропорту "Борисполь" эвакуированные из Вьетнама украинцы штурмовали выход из здания, а также отказались проходить обсервацию. Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады проголосовали за отставку министра здравоохранения Илья Емца и министра финансов Игоря Уманского.

      Также в выпуске:

      Брат Андрея Ермака попал в скандал.

      Украинцы массово нарушают условия карантина.

      Теги: Верховная Рада Новости Борисполя Игорь Уманский Pro новости Выпуск новостей
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