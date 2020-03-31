Pro новости: Штурм аэропорта. Отставки в Раде
В выпуске программы "Pro новости" за 30 марта – в аэропорту "Борисполь" эвакуированные из Вьетнама украинцы штурмовали выход из здания, а также отказались проходить обсервацию. Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады проголосовали за отставку министра здравоохранения Илья Емца и министра финансов Игоря Уманского.
Также в выпуске:
Брат Андрея Ермака попал в скандал.
Украинцы массово нарушают условия карантина.
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