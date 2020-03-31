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      Pro новини: Штурм аеропорту. Відставки у Раді

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску програми "Pro новини" за 30 березня – в аеропорту "Бориспіль" евакуйовані з В'єтнаму українці штурмували вихід із будівлі, а також відмовилися проходити обсервацію. Сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради проголосували за відставку міністра охорони здоров'я Ілля Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського.

      Також у випуску:

      Брат Андрія Єрмака потрапив у скандал.

      Українці масово порушують умови карантину.

      Теги: Верховна Рада Новини Борисполя Ігор Уманський Pro новини Випуск новин
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