Pro новини: Штурм аеропорту. Відставки у Раді
У випуску програми "Pro новини" за 30 березня – в аеропорту "Бориспіль" евакуйовані з В'єтнаму українці штурмували вихід із будівлі, а також відмовилися проходити обсервацію. Сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради проголосували за відставку міністра охорони здоров'я Ілля Ємця та міністра фінансів Ігоря Уманського.
Також у випуску:
Брат Андрія Єрмака потрапив у скандал.
Українці масово порушують умови карантину.
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