Пробирает до мурашек: бойцы из Донбасса записали видеообращение накануне выборов

Украинские ветераны и участники войны на Донбассе записали накануне второго тура выборов президента видеообращение, которое пробирает до мурашек. Бойцы не агитируют ни за каких политиков, только напоминают, кому на самом деле принадлежит власть в Украине.

"Единственным источником власти является народ. Так говорит Конституция, и так говорим мы – граждане Украины – те, кто доказал это в 2014-м и продолжает делать сейчас", – говорится в видеообращении.

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Те, кто сейчас рвутся к должностям, думают, что власть – это они, что это им решать, как нам разговаривать, куда двигаться, и кого уважать, добавляют авторы обращения.

Мы не агитируем ни за одну из политических сил. Свой выбор мы сделали на Майдане и отстояли его в степях Донбасса. И нет той силы, которая способна нас остановить,

– резюмировали бойцы.

Смотрите видеообращение бойцов и ветеранов войны на Донбассе: