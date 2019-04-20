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      Пробирает до мурашек: бойцы из Донбасса записали видеообращение накануне выборов

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      Бойцы и ветераны войны на Донбассе записали видеообращение к власти
      Бойцы и ветераны войны на Донбассе записали видеообращение к власти / Кадр из видео

      Украинские ветераны и участники войны на Донбассе записали накануне второго тура выборов президента видеообращение, которое пробирает до мурашек. Бойцы не агитируют ни за каких политиков, только напоминают, кому на самом деле принадлежит власть в Украине.

      "Единственным источником власти является народ. Так говорит Конституция, и так говорим мы – граждане Украины – те, кто доказал это в 2014-м и продолжает делать сейчас", – говорится в видеообращении.

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      Те, кто сейчас рвутся к должностям, думают, что власть – это они, что это им решать, как нам разговаривать, куда двигаться, и кого уважать, добавляют авторы обращения.

      Мы не агитируем ни за одну из политических сил. Свой выбор мы сделали на Майдане и отстояли его в степях Донбасса. И нет той силы, которая способна нас остановить,
      – резюмировали бойцы.

      Смотрите видеообращение бойцов и ветеранов войны на Донбассе:

       

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе АТО Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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