Пробирає до мурашок: бійці з Донбасу записали відеозвернення напередодні виборів
Українські ветерани та учасники війни на Донбасі записали напередодні другого туру виборів президента відеозвернення, яке пронизує до мурашок. Бійці не агітують за жодних політиків, лише нагадують, кому насправді належить влада в Україні.
"Єдиним джерелом влади є народ. Так каже Конституція, і так кажемо ми – громадяни України – ті, хто довів це у 2014-му і продовжує робити нині", – мовиться у відеозверненні.
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Ті, хто зараз рвуться до посад, думають, що влада – це вони, що це їм вирішувати, як нам розмовляти, куди рухатись, і кого шанувати, додають автори звернення.
Ми не агітуємо за жодну з політичних сил. Свій вибір ми зробили на Майдані та відстояли його у степах Донбасу. І немає тої сили, що здатна нас спинити,
– резюмували бійці.
Дивіться відеозвернення бійців та ветеранів війни на Донбасі: