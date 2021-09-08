Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр юстиции Денис Малюська. Он заверил, что проблем в этом направлении не будет.
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"Я думаю, что больших проблем с подтверждением статуса тех, кого классически принято называть олигархами, у нас не будет", – сказал Малюська.
Как будут доказывать причастность олигарха к политике
По словам Малюськи, фактор участия лица в политической деятельности можно доказать "абсолютно спокойно".
Отдельные народные депутаты имеют подтвержденные официальные бизнес-связи с теми, кого в народе принято называть олигархами. Это довольно легко проверить,
– заметил министр.
Структура медиа, согласно закону, является открытой. На любом сайте телевизионной компании можно найти владельцев.
"Если такой структуры нет или там подана ложная информация – это уже основание для аннулирования лицензии. Там играть тоже очень опасно", – отметил министр.
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Малюська: будем знать об олигархах больше
Министр отметил, что немало активов олигархов можно проследить по декларациям – как их, так и их компаний.
То есть у нас общество достаточно открыто для того, чтобы львиная часть информации об активах, связях, участии в политической жизни была отражена публично,
– добавил Малюська.
Он считает, что информация станет значительно ценнее после того, как закон вступит в силу.
"Соответственно я ожидаю, что поиски этой информации лишь увеличатся в разы как со стороны спецслужб, так и со стороны журналистов. Мы будем знать еще больше об олигархах, ведь любая информация будет иметь важное юридическое значение для того, чтобы инициировать соответствующий процесс в СНБО", – подытожил министр.
Полное интервью с Денисом Малюськой: смотрите видео
Законопроект об олигархах: что известно
- Владимир Зеленский еще в апреле инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Документ он внес в Раду в июне, а уже 1 июля его проголосовали в первом чтении.
- 1 июля законопроект об олигархах Верховная Рада поддержала в первом чтении.
- Сейчас в документ внесли более тысячи правок.
- Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что законопроект нарушает Конституцию.