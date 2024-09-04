Собственно, собеседники издания OBOZ.UA в Министерстве энергетики говорят, что последствия этой ситуации могут ликвидировать в течение суток.

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Была ли авария на АЭС

Первым о проблеме на своей странице в фейсбуке сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Собственно, чиновник использовал формулировку "авария". Однако с такой формулировкой не согласились ни в Минэнерго, ни в Энергоатоме.

"Вы будете смеяться... хотя может и нет. Из двух независимых источников: снова авария на Южноукраинской АЭС. Две лишние очереди отключений от Укрэнерго сегодня – потому что энергоблок на 600 МВт снизил выдачу. Скорее всего, на следующей неделе уйдет в ремонт. Так что, победные реляции Энергоатома по досрочно завершенных ремонтов должны не только радовать, но и пугать. Должен отозвать прогнозы, которые публично делал последние пару дней о нормализации поставок электроэнергии", – написал в публикации Александр Харченко.

Собеседники OBOZ.UA в Минэнерго подчеркнули, что, действительно, возникла "проблема". Однако они настаивают, что не говорится об "аварии".

"Вы должны понимать, что это происходит из-за обстрелов. Это никакая не авария, но сгенерированную электроэнергию надо куда-то отдавать, когда повреждения в результате обстрелов не дают возможность отдавать ток, это возникает определенное осложнение", – сказали в министерстве.

При этом последствия указанных "осложнений" засекречены. Собеседники издания отмечали, что ранее подобные последствия удавалось ликвидировать за одни-двое суток.