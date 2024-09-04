Власне, співрозмовники видання OBOZ.UA в Міністерстві енергетики кажуть, що наслідки цієї ситуації можуть ліквідувати протягом діб.

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Чи була аварія на АЕС

Першим про проблему на своїй сторінці у фейсбуці повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Власне, посадовець використав формулювання "аварія". Проте з таким формулюванням не погодилися ні в Міненерго, ні в Енергоатомі.

"Ви будете сміятись… хоча може й ні. З двох незалежних джерел: знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні – бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт. Отже, переможні реляції Енергоатому щодо достроково завершених ремонтів мають не тільки радувати, але й лякати. Маю відкликати прогнози, які публічно робив останні пару днів про нормалізацію постачання електроенергії", – написав в публікації Олександр Харченко.

Співрозмовники OBOZ.UA в Міненерго підкресли, що, дійсно, виникла "проблема". Проте вони наполягають, що не мовиться про "аварію".

"Ви маєте розуміти, що це відбувається через обстріли. Це ніяка не аварія, але згенеровану електроенергію треба кудись віддавати, коли пошкодження в результаті обстрілів не дають можливість віддавати струм, це виникає певне ускладнення", – сказали в міністерстві.

Водночас наслідки вказаних "ускладнень" засекречено. Співрозмовники видання зазначали, що раніше подібні наслідки вдавалось ліквідовувати за одну-дві доби.