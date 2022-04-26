Проблема с продуктами и попытки мобилизации: Верещук требует открытия гумкоридоров

Украинские власти требуют открытия гуманитарных коридоров в Энергодар, Мангуш, Мелитополь, Бердянск. Там тяжелая гуманитарная ситуация.

Также на этих территориях враг пытается мобилизовать украинцев в российскую армию. Об этом министр рассказала в эфире канала "Рада" вечером 25 апреля.

Обратите внимание ООН должна обеспечить коридор из Мариуполя, мы уже не просим, а требуем, – Верещук

Верещук требует открыть гумкоридоры

Мы действительно требуем открыть гумкоридоры в Энергодар, Мелитополь, Бердянск, Мангуш. Это часть Запорожской области, которая сегодня под временной оккупацией,

– призвала Верещук.

Добавила, что там действительно тяжелая проблема с продуктами и есть попытки мобилизации украинцев в российскую армию. Однако вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявила, что у попыток мобилизации нет никакого успеха, как и у псевдореферендумов.

Ирина Верещук также рассказала, что люди тысячами звонят, ведь хотят выбраться из этого ада и иметь шанс выжить.

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