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Проблему отмененных рейсов решили: фаны Ливерпуля прибудут в Киев

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Фанаты Ливерпуля, в субботу, 26 мая, таки прилетят в Киев. Проблема заключалась в том, что вчера отменили три рейса. В аэропорту "Борисполь" сообщили, что туристическая компания, которая занимается авиаперевозками болельщиков, пригласила три дополнительных рейса.

Об этом сообщила корреспондент в эфире 24 канала.

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По ее словам, предварительно работники аэропорта вынуждены были отказаться, ведь, засомневались, что смогут принять эти самолеты и обслужить пассажиров. Они достаточно большие, три рейса вмещают около тысячи фанатов. Проблему взялись решать очень оперативно. Прежде всего, тревогу забили в футбольном клубе Ливерпуль. К этому присоединился мэр города, который связался с киевским коллегой Виталием Кличко и призвал помочь решить проблему, чтобы люди смогли увидеть игру любимой команды.

Заместитель Генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне сообщил, что таки смогут принять 2 рейса. Для этого внесли изменения в графике. Изменили время прибытия тех самолетов, которые не связаны с финалом Лиги чемпионов и прибывают по штатному расписанию.

"Около 14 часов в аэропорт должны прилететь фанаты Ливерпуля сегодня, 25 мая из мадридского Реала. Украинские же пограничники решили устроить небольшой праздник для иностранных гостей, которые разрисовали лица в цвета футбольных клубов. Таким образом гостям хотят показать свое гостеприимство и доброжелательность и подчеркнуть то, что для Украины это очень большая честь принимать финал Лиги чемпионов", – отметила корреспондент.

Теги: Новости Украины Лига чемпионов Реал – Ливерпуль Новости спорта
Источник: 24 Канал
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