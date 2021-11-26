Подробно об этом рассказал интервью 24 канала руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник. Он отметил, что команда Дии исправила сложности с Дия-подписью и верификацией.
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Остались только случаи с ошибками врачей
Основное, что осталось, это ошибка врача – техническая или от усталости, от большой нагрузки, или внесенного непроверенного источника, когда информацию переносили где-то с листочка,
– пояснил Баник.
Дия берет данные из электронной системы здравоохранения, поэтому, если там информация – некорректная, то и приложение не может отобразить правильные данные. Баник заверил, что доступ к этой информации закрыт.
Данные хранят в защищенной части хранилища
На смартфоне они (данные – 24 канал) хранятся в защищенной части хранилища, там где операционная система, чтобы не было никакого доступа. То есть не там, где фотографии и музыка, а в защищенной части. И соответственно COVID-сертификат хранится на телефоне, все данные там,
– добавил представитель Минцифры.
Источником информации являются государственные реестры.
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Кратко о последних новостях о приложении "Дия":
- Для того чтобы получить 1000 гривен за полную вакцинацию, украинцам необходимо скачать приложение.
- Призвал это сделать и премьер-министр Денис Шмыгаль.
- По словам Баника, задачу "запустить тысячу за вакцинацию" поставили до конца года.
- Сейчас необходимо разработать нормативно-правовые акты.
- Также уже скоро в приложении "Дия" будут доступны новые услуги – например, смена места жительства.