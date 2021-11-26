Подробно об этом рассказал интервью 24 канала руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник. Он отметил, что команда Дии исправила сложности с Дия-подписью и верификацией.

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Остались только случаи с ошибками врачей

Основное, что осталось, это ошибка врача – техническая или от усталости, от большой нагрузки, или внесенного непроверенного источника, когда информацию переносили где-то с листочка,

– пояснил Баник.

Дия берет данные из электронной системы здравоохранения, поэтому, если там информация – некорректная, то и приложение не может отобразить правильные данные. Баник заверил, что доступ к этой информации закрыт.

Данные хранят в защищенной части хранилища

На смартфоне они (данные – 24 канал) хранятся в защищенной части хранилища, там где операционная система, чтобы не было никакого доступа. То есть не там, где фотографии и музыка, а в защищенной части. И соответственно COVID-сертификат хранится на телефоне, все данные там,

– добавил представитель Минцифры.

Источником информации являются государственные реестры.

Интересно! По словам Мстислава Баника, возможно, уже в ближайшее время в Дии будут генерировать результаты ПЦР-тестов. Часть лабораторий уже находятся в пилотном проекте.

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Кратко о последних новостях о приложении "Дия":