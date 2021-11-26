Детально про це розповів інтерв'ю 24 каналу керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік. Він зауважив, що команда Дії виправила складнощі з Дія-підписом та верифікацією.
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Залишились лише випадки з помилками лікарів
Основне, що залишилося, це помилка лікаря – технічна або від втоми, від великого навантаження, або внесене неперевірене джерело, коли інформацію переносили десь з листочка,
– пояснив Банік.
Дія бере дані з електронної системи охорони здоров'я, отож, якщо там інформація – некоректна, то і застосунок не може відобразити правильні дані. Банік запевнив, що доступ до цієї інформації – закритий.
Дані зберігають у захищеній частині сховища
На смартфоні вони (дані – 24 канал) зберігаються у захищеній частині сховища, там де операційна система, щоб не було ніякого доступу. Тобто не там де фотографії й музика, а в захищеній частині. І відповідно COVID-сертифікат зберігається на телефоні, всі дані там,
– додав представник Мінцифри.
Джерелом усієї інформації є державні реєстри.
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Коротко про останні новини щодо застосунку "Дія":
- Задля того, аби отримати 1000 гривень за повну вакцинацію, українцям необхідно завантажити додаток.
- Закликав це зробити і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- За словами Баніка, завдання "запустити тисячу за вакцинацію" поставили до кінця року.
- Наразі необхідно розробити нормативно-правові акти.
- Також вже незабаром у додатку "Дія" будуть доступні нові послуги – наприклад, зміна місця проживання.