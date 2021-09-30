Проблемы экологии часто используются для давления на промышленные предприятия, – эксперт

Основные источники негативного воздействия на окружающую среду могут отличаться в зависимости от региона. Но, безусловно, лидером по загрязнению воздуха в Киеве является автомобильный транспорт и "евробляхи".

"Киев, к сожалению, входит в десятку и пятерку. Лидером является в мировом масштабе загрязнения воздуха, поэтому это главная проблема", – отмечает Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

По словам Валентина Щербины, вице-президента Профессиональной ассоциации экологов Украины, в Киеве основной вклад в состояние атмосферы делает не работа определенных предприятий и отраслей. Главная причина – автомобильный транспорт, которого с каждым годом становится все больше.

Специалисты также говорят о том, что экологическая тематика чаще используется не для борьбы с коррупционными схемами (например, завоз и эксплуатация "евроблях"), а для давления на промышленные предприятия.

То, что касается крупных предприятий, которые можно шантажировать из-за экологической проблематики, из которых можно получать какие-то взятки, условно говоря, – да, это фокус внимания. А там, где это касается крупных масштабных теневых процессов или бизнеса – то в эти вещи никто старается не лезть, на эти вещи никто старается не обращать внимания,

– добавил Руслан Бортник.