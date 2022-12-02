Как утверждает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, проблемы с логистикой у противника начинаются с самой России. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Не могут удовлетворить потребности

Дело в том, объясняет Коваленко, что в основном боеприпасы вражеской армии поступают со складов центрального и восточного военных округов России – Улан-Удэ (6 тысяч километров) и Уссурийск (10 тысяч километров). К примеру:

есть эшелон из 10 вагонов;

условно каждый содержит по 50 тонн груза;

в общей сложности на фронт едет 500 тонн боеприпасов.

Такое количество боеприпасов 152 мм калибра – это в среднем 10 000 выстрелов. Такой эшелон нужно загрузить и везти 2 – 3 недели в зону боевых действий. Он, фактически, будет расстрелян за пол суток, учитываю режим, в котором они сегодня совершают обстрелы,

– отмечает Коваленко.

Он отмечает, что сегодня российская логистика не может полноценно удовлетворить потребности артиллерии врага. Именно поэтому россияне не могут по всем направлениям фронта использовать тактику огневого вала.

"В районе Бахмута они могут реализовывать огневой вал. И все. Другая линия столкновения – нет. Дефицит будет только увеличиваться – для россиян это катастрофически, а нам, конечно, выгодно", – резюмировал военно-политический обозреватель.

Важно – карта боевых действий по состоянию на 2 декабря: смотрите видео

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