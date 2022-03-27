Владимир Зеленский должен "отсыпать" немного смелости лидерам европейских государств и президенту США. Это в эфире 24 каналу сказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

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Президентам не нужны проблемы перед выборами

По его словам, у западных стран есть выбор. Они не хотят получать все и сразу проблемы – потому, что Россия воюет в Украине.

Лишние проблемы никому не нужны,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Он объяснил, что экономисты произвели расчеты и поставили их на стол перед президентами. Лидеры стран поняли, что перед выборами им не нужно поднятие цен, в том числе и на базовые продукты.

Тизенгаузен объяснил, что почему мир решительно не помогает Украине: смотрите видео