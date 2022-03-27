Володимир Зеленський повинен "відсипати" трохи сміливості лідерам європейських держав і президенту США. Це в ефірі 24 каналу сказав експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Президентам не треба проблеми перед виборами

За його словами, західні країни мають вибір. Вони не хочуть отримувати всі і одразу проблеми – через те, що Росія воює в Україні.

Зайві проблеми нікому не треба,

– наголосив Тизенгаузен.

Він пояснив, що економісти зробили розрахунки і поставили їх на стіл перед президентами. Лідери країн зрозуміли, що перед виборами їм не потрібне підняття цін, зокрема й на базові продукти.

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