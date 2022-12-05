Таким образом, захватчики вынуждены экономить снаряды. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в эфире национального телемарафона.
Кстати Россия использует боеприпасы быстрее, чем способна производить их, – разведка США.
Российские оккупанты испытывают нехватку боеприпасов
По словам Сырского, уровень расхода российских боеприпасов – беспрецедентен.
Именно потому что размах боевых действий и интенсивность боевых действий можно сравнить только с периодом Второй мировой войны. Я вижу, что дефицит сейчас уже наступает. Если месяц назад мы отвечали одним артвыстрелом на 6 – 10 их выстрелов, то сейчас это отношение изменилось. Они начали ощущать нехватку снарядов,
– заявил командующий войсками.
Сырский отметил, что украинские военные пытаются уничтожать боеприпасы оккупантов еще перед тем, как они попадут на позиции. Командующий подчеркнул, что сейчас враг не чувствует себя в безопасности.
"Во время перевозки боеприпасов мы пытаемся осуществлять огневой контроль на всем пути передвижения его логистических грузов. Поэтому они (захватчики – 24 канал) вынуждены экономить", – добавил Сырский.
В России возник дефицит боеприпасов
Главный редактор Defence Express Иван Киричевский рассказал 24 каналу, что предоставить боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Смерч" и "Ураган" россиянам могут их среднеазиатские сателлиты из стран ОДКБ. Похожая ситуация уже была в сентябре 2022 года.
Как рассказал Киричевский, в сентябре 2022 года у стран ОДКБ Москва просила 203-миллиметровые снаряды к самоходной пушки 2С7 "Пион".
В то же время, по его мнению, эти страны нельзя считать перспективным источником усиления снарядами российской армии.