Таким образом, захватчики вынуждены экономить снаряды. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в эфире национального телемарафона.

Кстати Россия использует боеприпасы быстрее, чем способна производить их, – разведка США.

Российские оккупанты испытывают нехватку боеприпасов

По словам Сырского, уровень расхода российских боеприпасов – беспрецедентен.

Именно потому что размах боевых действий и интенсивность боевых действий можно сравнить только с периодом Второй мировой войны. Я вижу, что дефицит сейчас уже наступает. Если месяц назад мы отвечали одним артвыстрелом на 6 – 10 их выстрелов, то сейчас это отношение изменилось. Они начали ощущать нехватку снарядов,

– заявил командующий войсками.

Сырский отметил, что украинские военные пытаются уничтожать боеприпасы оккупантов еще перед тем, как они попадут на позиции. Командующий подчеркнул, что сейчас враг не чувствует себя в безопасности.

"Во время перевозки боеприпасов мы пытаемся осуществлять огневой контроль на всем пути передвижения его логистических грузов. Поэтому они (захватчики – 24 канал) вынуждены экономить", – добавил Сырский.

В России возник дефицит боеприпасов

Главный редактор Defence Express Иван Киричевский рассказал 24 каналу, что предоставить боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Смерч" и "Ураган" россиянам могут их среднеазиатские сателлиты из стран ОДКБ. Похожая ситуация уже была в сентябре 2022 года.

Как рассказал Киричевский, в сентябре 2022 года у стран ОДКБ Москва просила 203-миллиметровые снаряды к самоходной пушки 2С7 "Пион".

В то же время, по его мнению, эти страны нельзя считать перспективным источником усиления снарядами российской армии.