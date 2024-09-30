Внимание на эту проблему обратил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор. По его словам, местные там даже не имеют возможности приобрести хлеб.

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Какова ситуация на оккупированной территории

В более 200 населенных пунктах так называемой "ЛНР" не работает ни один продуктовый магазин. Эти города и села находятся на территории 22 административно-территориальных единиц,

– говорит глава ОВА.

Таким образом, по его словам, подобная ситуация сохраняется в громадах, оккупированных не только в 2022 году, но и в 2014-м. "За десять лет там не сделано ничего для улучшения инфраструктуры – даже хлеба негде купить", – подчеркнул он.

Лысак также рассказал, что с недавних пор дважды в неделю туда приезжают "автомагазины", которые работают по одному-два часа и затем направляются в соседнее село. Как говорит чиновник, некоторые ранее развитые населенные пункты Луганщины оккупанты превратили в "российскую глубинку".

К слову, на оккупированных территориях прогрессирует настоящий демографический кризис. Население уменьшилось в несколько раз. Рождаемость стремительно снизилась, а смертность, наоборот, прогрессирует. На это указывают действия так называемых "администраций", которые меняют систему захоронений.

Медики, которые работают на россиян, сделали интересную презентацию. В ней говорилось следующее: если в дальнейшем будет сохраняться нынешняя ситуация, то население на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей исчезнет через 70 лет.