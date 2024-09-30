Увагу на цю проблему звернув начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. За його словами, місцеві там навіть не мають змоги придбати хліб.

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Яка ситуація на окупованій території

У понад 200 населених пунктах так званої "ЛНР" не працює жоден продуктовий магазин. Ці міста і села знаходяться на території 22 адміністративно-територіальних одиниць,

– каже глава ОВА.

Таким чином, за його словами, подібна ситуація зберігається у громадах, окупованих не тільки у 2022 році, а у й 2014-му. "За десять років там не зроблено нічого для поліпшення інфраструктури – навіть хліба ніде купити", – наголосив він.

Лисак також розповів, що віднедавна двічі на тиждень туди приїздять "автокрамниці", які працюють по одну-дві години й потім прямують до сусіднього села. Як каже посадовець, деякі раніше розвинуті населені пункти Луганщини окупанти перетворили на "российскую глубинку".

До слова, на окупованих територіях прогресує справжня демографічна криза. Населення поменшало в кілька разів. Народжуваність стрімко знизилася, а смертність, навпаки, прогресує. На це вказують дії так званих "адміністрацій", які змінюють систему поховань.

Медики, які працюють на росіян, зробили цікаву презентацію. У ній мовилося наступне: якщо надалі зберігатиметься теперішня ситуація, то населення на окупованих частинах Луганської та Донецької областей зникне через 70 років.