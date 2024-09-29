В "Атеш" розповіли, що база 57-ї ОМСБР ЗС Росії міститься у житловому будинку. Ідеться про село Ялинське.

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Що відомо про базу росіян у Донецькій області

Наші агенти виявили базу в одному із житлових будинків села Ялинське. Військові Росії та техніка переміщуються потай, щоб уникнути виявлення. База, як та інші об'єкти бригади замасковані через великі втрати в підрозділі. Варто зазначити, що антени розгортають лише на час роботи, після чого ховають через постійні прильоти. Місце збереження боєприпасів постійно змінюється,

– діляться партизани.

Показуємо Ялинське на карті:

Як бачимо, це західна частина Донецької області, яка ближче до Запоріжжя.

В русі обіцяють, що продовжать уважно відстежувати дії окупантів і, звісно, передавати актуальну інформацію Силам оборони України.

Російська база в Ялинському / Фото "Атеш"

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