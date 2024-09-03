Россияне хотят развивать крематории и хранить прах в урнах, чтобы тратить меньше места на кладбищах. Какие действия к этому приводят, в эфире 24 Канала рассказал правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лисянский.

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Почему на ВОТ может исчезнуть население

Правозащитник рассказал, что смертность на оккупированных территориях прогрессирует из-за нескольких факторов:

эпидемия СПИДа;

лекарства или дорогие, или их вообще нет, например для групп, больных сахарным диабетом;

отсутствует заместительная терапия для людей, которые употребляют наркотики.

Медики, которые работают на россиян, сделали интересную презентацию. В ней говорилось следующее: если в дальнейшем будет сохраняться нынешняя ситуация, то население на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей исчезнет через 70 лет.

Но оккупанты часто любят преуменьшать проблему. Поэтому, я думаю, если учитывать правдивые цифры, то населения не будет уже через 30 – 40 лет,

– подчеркнул Павел Лисянский.