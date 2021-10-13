Проблемы с речью, моторикой и цветом лица, – Ясько о состоянии здоровья Саакашвили

Состояние здоровья Михеила Саакашвили серьезно ухудшается каждый день. Действительно 13 день голодовки очень влияет на политика.

Экс-президент Грузии довольно сильно ослаб, а его речь, способность разговаривать меняется. Об этом в эфире 24 канала заявила народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

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По ее словам, понятно, что он – политический заключенный. Его пытаются уничтожить любым способом: моральным, политическим, физическим.

Сегодня (12 октября – 24 канал) уже есть серьезные проблемы с речью, моторикой его передвижения, с цветом его лица,

– подчеркнула Ясько.

Она рассказала, что сейчас Саакашвили не имеет возможности общаться с журналистами. Единственная коммуникация – через адвокатов и врачей.

Ясько: он борется за более важные вещи

В то же время личный врач Саакашвили уже третий день не может его посетить.

Саакашвили, как заметила Ясько, не тот человек, который будет жаловаться. В то же время "слуга" знает, что у политика не было 10 дней матраса.

Он борется за более важные вещи, чем матрас,

– сказала любимая политика.

Она рассказала, что Саакашвили не имеет возможности позвонить по телефону. Также его не могут посещать грузинские депутаты.

Ему разрешили коммуницировать с близкими родственниками, в частности с мамой и сыновьями. В то же время их пустовали к Саакашвили только в понедельник, 11 октября.

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