Начальник пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников рассказал 24 Каналу, что украинские подразделения артиллеристов с поддержкой авиаразведки ищут приоритетные цели врага, чтобы уничтожать их. Он отметил, что нашим военным удается успешно обезвреживать артсистемы противника различных калибров, бронированную технику и ПВО.

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Украинская артиллерия наносит проблемы России

Олег Калашников отметил, что подразделения артиллеристов занимаются обезвреживанием командных пунктов и полевых складов с боекомплектами. Дальняя артиллерия работает также для поддержки пехоты и противодействия оккупантам, когда они штурмуют украинские позиции.

У россиян изменился вид артиллерийских систем. В начале вторжения у них было значительное количество самоходных артустановок, но из-за недостатка снарядов к ним, их практически убрали,

– подчеркнул он.

Сейчас россияне на поле боя преимущественно используют прицепную артиллерию, которую достают из запасов. Это указывает на недостаток других видов такого вооружения.

Начальник пресс-службы заметил, что стволы в российской артиллерии изнашиваются, поэтому во время выстрела часто разрываются или теряют точность поражения.

Россияне поменяли тактику действий. Поняли, что надо прятаться. Они прикрывают пушки, чтобы те не попадали в поле зрения Силам обороны,

– сказал Калашников.