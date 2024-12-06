Политолог Алексей Кошель рассказал 24 Каналу, что в ближайшее время в России, вероятно, не будет никаких протестов из-за войны, которую оккупанты ведут против Украины. Это обусловлено тем, что пропаганда и спецслужбы работают очень успешно.

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Бездействие россиян

Алексей Кошель подчеркнул, что несмотря на чрезвычайно большие потери на войне, о которых россияне знают не из телевизора, а от своего окружения или близких людей, они не смогли протестовать против этого.

За несколько лет было 2 – 3 антивоенных протеста, к которым присоединилось очень мало россиян. Это указывает на то, что нам (украинцам – 24 Канал) не стоит надеяться на какие-то изменения в России,

– сказал он.

Мобилизация в России

Из-за серьезных потерь на войне в Украине, Кремль нуждается в увеличении численности своей армии. Желающих идти на смерть становится все меньше, однако в России, к сожалению, достаточно ресурсов, чтобы увеличивать выплаты военным.

Власть еще не использовала мобилизационный резерв тех, кто имеет двойное гражданство. Я убежден, что украинцы, которые давно живут в Москве, в зоне риска на ближайшую волну мобилизации,

– предположил политолог.

Он объяснил это тем, что такой формат мобилизации не вызовет никаких акций протеста. Наоборот, россияне будут довольны этим.