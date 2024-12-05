Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что есть много факторов, которые объясняют желание гражданок России убедить своих мужей идти воевать против Украины. Самой весомой причиной являются деньги, ведь российские власти обещают огромные суммы.

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Контракт с минобороны России

Ольга Романова отметила, что в Москве за подписанный контракт платят больше – 5 миллионов рублей.

Это большая сумма, ведь обычному россиянину таких денег не заработать,

– сказала глава благотворительного фонда.

Она подчеркнула, что, кроме выплат, оккупантам, которые готовы идти на фронт, власть обещает списывать кредиты в размере более 10 миллионов рублей. Такое условие действует и на кредиты их родных.

Важно! Россия использует финансовые выплаты, чтобы избежать всеобщей мобилизации, поскольку в Кремле опасаются протестов в случае радикальных шагов. По данным ГУР, повышение стартовых выплат за контракт до нескольких миллионов рублей свидетельствует об уменьшении желающих приобщаться к армии.

Российская пропаганда пытается проталкивать в общество идею о прекращении войны. Рядовые граждане понимают это как завершение выплат.

Люди по сути "запрыгивают в последний вагон", подписывая контракт с минобороны,

– отметила Романова.

По ее мнению, россиянки также побуждают своих мужей идти на фронт, чтобы они успели избавиться от судимости, ведь в Кремле издали приказ, что за участие в войне власть отменяет любые преступления.

"Благодаря войне люди пытаются решить свои проблемы, но будет все не так, как они себе представляют, потому что появится много россиян с ПТСР. Никто их обратно в Россию не пустит. Они останутся на оккупированных территориях", – предположила глава благотворительного фонда.