В Главном управлении разведки отмечают, что объявление мобилизации в России может привести к нежелательным протестам в крупных городах.
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Проблемы в армии России
ГУР пишет, что летом и в начале осени 2024 года кремлевские технологи распускали слухи, якобы после так называемых "муниципальных выборов", которые состоялись 8 сентября, в России объявят всеобщую мобилизацию.
Отмечается, что эти заявления были способом Кремля протестировать настроения российского населения. Очевидно, результаты не удовлетворили власть.
Поэтому основным фактором, который сейчас позволяет России медлить с решением о всеобщей мобилизации, и в дальнейшем остаются деньги,
– пишут в разведке.
Однако постоянное поднятие стартовых выплат за подписание контракта, которое в некоторых регионах России уже достигает нескольких миллионов рублей, показывает уменьшение количества желающих участвовать в оккупационной армии.
Также в российской армии отсутствуют так называемые "идейные" солдаты среди массы. Поэтому на пунктах комплектования новобранцам армии России выдают специальные пропагандистские методички.
"В этих бумагах для идеологической обработки приведены традиционные штампы о "подлом Западе и блоке НАТО", "денацификации", "адин народ" и другой пропагандистский бред о "защите России" во время войны в Украине", – отмечает ГУР.
Отмечается, что имеющийся финансовый ресурс позволит россиянам замещать потери без общей мобилизации по крайней мере до конца 2024 года.