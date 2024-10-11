В Главном управлении разведки отмечают, что объявление мобилизации в России может привести к нежелательным протестам в крупных городах.

Смотрите также Что такое Discord, почему его заблокировали в России и как используют на фронте

Проблемы в армии России

ГУР пишет, что летом и в начале осени 2024 года кремлевские технологи распускали слухи, якобы после так называемых "муниципальных выборов", которые состоялись 8 сентября, в России объявят всеобщую мобилизацию.

Отмечается, что эти заявления были способом Кремля протестировать настроения российского населения. Очевидно, результаты не удовлетворили власть.

Поэтому основным фактором, который сейчас позволяет России медлить с решением о всеобщей мобилизации, и в дальнейшем остаются деньги,

– пишут в разведке.

Однако постоянное поднятие стартовых выплат за подписание контракта, которое в некоторых регионах России уже достигает нескольких миллионов рублей, показывает уменьшение количества желающих участвовать в оккупационной армии.

Также в российской армии отсутствуют так называемые "идейные" солдаты среди массы. Поэтому на пунктах комплектования новобранцам армии России выдают специальные пропагандистские методички.



"В этих бумагах для идеологической обработки приведены традиционные штампы о "подлом Западе и блоке НАТО", "денацификации", "адин народ" и другой пропагандистский бред о "защите России" во время войны в Украине", – отмечает ГУР.



Отмечается, что имеющийся финансовый ресурс позволит россиянам замещать потери без общей мобилизации по крайней мере до конца 2024 года.