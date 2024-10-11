У Головному управлінні розвідки зазначають, що оголошення мобілізації у Росії може призвести до небажаних протестів у великих містах.

Дивіться також Що таке Discord, чому його заблокували в Росії та як використовують на фронті

Проблеми в армії Росії

ГУР пише, що влітку та на початку осені 2024 року кремлівські технологи розпускали чутки, нібито після так званих "муніципальних виборів", які відбулись 8 вересня, у Росії оголосять загальну мобілізацію.

Зазначається, що ці заяви були способом Кремля протестувати настрої російського населення. Вочевидь, результати не вдовольнили владу.

Тож основним фактором, який наразі дозволяє Росії зволікати з рішенням про загальну мобілізацію, і надалі залишаються гроші,

– пишуть у розвідці.

Проте постійне підняття стартових виплат за підписання контракту, яке в деяких регіонах Росії вже сягає кількох мільйонів рублів, показує зменшення кількості охочих долучатися до окупаційної армії.

Також у російській армії відсутні так звані "ідейні" солдатів серед маси. Тому на пунктах комплектування новобранцям армії Росії видають спеціальні пропагандистські методички.



"У цих паперах для ідеологічної обробки наведено традиційні штампи про "підлий Захід і блок НАТО", "денацифікацію", "адін народ" та іншу пропагандистську маячню про "захист Росії" під час війни в Україні", – зазначає ГУР.



Зазначається, що наявний фінансовий ресурс дозволятиме росіянам заміщувати втрати без загальної мобілізації принаймні до кінця 2024 року.