Россия соглашается на расчет, когда 90% военных умирают. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран АТО Евгений Дикий, отметив, что враг выбрал рискованный план, бросая все свои силы на фронт именно сейчас.

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Россияне сознательно бьют рекорды по потерям на фронте

Ветеран АТО рассказал, что южнее Покровска россияне идут по трупам в прямом смысле. Оккупанты пытаются засыпать украинских военных "пушечным мясом".

С тактического обзора, когда россияне отправляют в бой маленькие подразделения, у них есть тактика "тараканов".

У россиян расчет, что из 10 групп 8 ляжет сразу, 2 группы дойдут до наших позиций и только одна из них сможет закрепиться. Они сразу закладывают расчет, что 9 из 10 солдат погибнут. Это безумие,

– объяснил Дикий.

Такое массовое наступление россияне осуществляют не первый месяц. По словам ветерана АТО, расчет в 90% погибших военных является неприемлемым в мировой истории.

У них расчет, что "бабы еще родят" когда-то, а вот победить надо здесь и сейчас

– отметил Дикий.

Ветеран отметил, что Россия сейчас имеет наибольшие потери с весны 2022 года и каждую неделю они только растут и бьют рекорд предыдущего.

Обратите внимание! В ноябре этого года армия оккупантов понесла наибольшие потери с начала вторжения в Украину – почти 46 тысяч военных.

Техники и мобилизационного резерва в России же остается очень мало. Люди в стране-агрессоре есть, но не те, которые хотят подписывать контракт. Именно поэтому оккупанты вынуждены "покупать пушечное мясо" в КНДР.

Россияне выбрали стратегию "горит сарай, горит и дом". Когда ресурсов и резервов для ведения интенсивной войны есть максимум на год, то нет смысла их растягивать и экономить, а наоборот – бросать все, что есть,

– отметил Дикий.

Ветеран АТО добавил, что оккупанты, понимая свою сложную ситуацию с человеческим ресурсом, сейчас пытаются осуществить решительное наступление за несколько месяцев. Это достаточно рискованный план и для того, чтобы он им не удался, мобилизационный процесс в Украине очень важен.

К слову, только 1 декабря украинские защитники ликвидировали 1730 российских захватчиков. С начала вторжения Россия потеряла ориентировочно 742130 солдат.