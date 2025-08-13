Владу Кузьмичу было 16 лет, когда началась Революция Достоинства, в 19 – он добровольно ушел на фронт, потому что не мог стоять в стороне. Влад участвовал в горячих боях на Светлодарской дуге, а впоследствии уволился из армии. Однако гражданской жизнью ему удалось пожить всего 2 года, когда Россия снова начала новый этап войны против Украины.

Ветеран Влад Кузьмич дважды переживал адаптацию после возвращения с фронта. В подкасте "Воин воли" эксклюзивно для 24 Канала он рассказал о трудностях и проблемах с алкоголем фронта, а также поделился, как переживал потерю лучшего друга на войне. Детали – читайте далее в материале.

Важно Неудобные герои: что мешает нам видеть в военных обычных людей и почему мы должны это побороть

В 2016 году впервые попал на фронт

Тебе было 16 лет, когда началась Революция Достоинства. Ты участвовал в протестах, а через 2 года присоединился к армии. Куда ты присоединился и почему ты решил еще тогда начать военное дело?

Я смотрел, что происходит в стране: произошла аннексия Крыма, потом начались беспорядки на Донбассе. Все эти глобальные события переживал в себе. Понимал, что придется как-то все равно приобщиться, не стоять в стороне. Но мне тогда было 17. Ближе к 18-летию я колебался – идти или не идти. Решил доучиться, мне год оставался.

Потом мне позвонил друг Феликс, мол, чего ты сидишь, давай подписывай контракт – это выбор лучших. И я подумал, что да – надо идти отстаивать свою страну.

Путь военного у меня начался с учебного центра в Полтаве. Я учился на военного связиста. После чего попал в тыловую часть. Из-за того, что я не ориентировался, чем отличаются части, то на месте узнал, что это вообще не то, чего я хотел. Все, чем мы занимались, – это наряды, убирали листья, потом снег. Не с метлой я хотел защищать страну. С той части я перевелся в батальон "Киевская Русь" – 25-й отдельный механизированный батальон.

Полное интервью с ветераном: смотрите видео

На какие направления ты вместе с ними отправился и чем непосредственно там занимался?

Первое направление, на которое я отправился с этим батальоном, – Светлодарская дуга. По своей специальности я занимался связью – сначала радиосвязью, потом ведущим – помогал ребятам в зависимости от задач, нагруженности. Постепенно начал заниматься и спутником, то есть везде успевал.

Ты прослужил три года с 2016 года?

Три года и два дня. Я непосредственно подписал контракт, тогда других вариантов не было – в 19 лет можно было подписать только контракт. В 20 лет уже можно было бы идти на срочную службу, но в ней не было смысла. Срочники в боевых действиях участия не принимали, а заметать, снег убирать – не хотелось.

Какой период и направление из тех времен для тебя был самым тяжелым?

Светлодарская дуга на тот момент и была одной из самых горячих точек. Следующая ротация уже была по Золотому, по Катериновке – там было проще. У нас была меньшая зона ответственности, меньше беготни.

"Ощущение, как будто остался один": о первом возвращении с фронта и проблемах с алкоголем

Затем закончился контракт. Ты решил уволиться и вернуться к гражданской жизни. Каким было это возвращение? И почему ты не продлил контракт?

Не продолжил, потому что не видел реальных шагов в направлении освобождения всей территории Украины. Это было невозможно ни учитывая количество личного состава, ни учитывая количество техники. И, как я понимаю, "на верхах" не было особого желания что-то менять. Все стало по линии фронта – и "пусть будет". Как военного я себя в будущем не видел. Не хотелось развивать карьеру именно в этом направлении, поэтому решил увольняться.

Увольнение тяжеловато далось. Я пошел в армию еще мальчишкой, в 19 лет, притерся к армейской жизни, а тут возвращаюсь – а мир живет по-другому. И что делать? Начиная с малейших бытовых мелочей – все вместе создает сильный стресс.

Что ты впервые увидел, что изменилось?

Людей. В армии я привык к тому, что где бы ты ни был, с любым другим военным можешь по душам поговорить, он тебе поможет, ты ему поможешь и последним поделишься. Было братство. А приезжаешь в Киев – куча народу, но ты при этом сам. Очень сильное было ощущение, что я остался один, никого из "своих" рядом.



Ветеран рассказал об адаптации после фронта / Скриншот из видео

Все твои друзья тогда остались в армии?

Постепенно некоторые тоже увольнялись, возвращались к гражданской жизни. Плюс-минус говорили то же самое – пытались себя найти. С людьми было сложно: куча людей, а все – чужие. Искали себя в каких-то профессиях, в деле, но, к сожалению, не всегда получалось.

Как ты тогда возвращал себя к гражданской жизни? Чем начал заниматься?

У меня было железнодорожное образование. Еще когда увольнялся, я настраивал себя на то, что пойду работать по специальности, поэтому полной растерянности не было. После увольнения я пошел работать в метрополитен – инженером-технологом. Параллельно начал заниматься собственным делом.

Ты сразу более-менее знал, что будешь делать? Или сначала была адаптация, психологическая реабилитация – и уже после этого вернулся к работе?

Реабилитации не было никакой, кроме алкоголя. Где-то месяц-два я "притирался". Арендовал квартиру, начал обживаться, покупал посуду и разные мелочи. Много встречался с друзьями. Два месяца пролетели очень быстро.

Ты вспомнил об алкоголе, когда вернулся, у тебя были с этим проблемы?

Да, к сожалению, как и у многих.

Как ты из этого выходил?

Очень медленно и постепенно. Как говорят, время лечит. Просто со временем оно немного стирается, забывается. Плюс мне помогла смена работы. Работая инженером, я фактически сидел в офисе, там было интересно по-своему, но мне хотелось работать именно в поездах. Очень помогла работа, к которой я тянулся еще с 15 лет. Это дело, которое нравится – трудно объяснить, но это дает эффект.

Потом мы с Феликсом (друг, что убедил подписывать контракт – 24 Канал) съехались. Мы были практически на одной волне, то нам вдвоем было значительно легче. Вот так постепенно я из этого всего вышел.

Я слышу много историй, даже сейчас, например, когда военные возвращаются, первое время могут злоупотреблять алкоголем, потому что это помогает. И хорошо, если это какой-то период времени, а не затянутая история. Что ты можешь на своем опыте сказать ветеранам или родным, которые видят, что их человек "тонет"? Что делать в таких ситуациях?

Трудно сказать, потому что все зависит от собственного опыта военного, что он пережил, какой у него организм, как он это все переносит. Каждый переживает стресс по-своему, у каждого своя реакция.

В любом случае прежде всего сам военный, который вернулся, должен захотеть вернуть свое желание к жизни. Потому что я видел, по своим собратьям, что когда заставляют, то ни к чему хорошему это не приводит. Нужно, чтобы тот, у кого есть проблема, сам захотел вернуться к жизни.

Обращаться к врачам, психологам, невропатологам, возможно, иногда психиатрам. Они могут назначить лечение, в частности медикаментозное. Я тоже такое проходил, наверное, уже через год после увольнения. Назначили лечение и стало намного легче.

Тебя кто-то вытаскивал из этого состояния? Или ты сам пришел к этому?

Я пришел сам – работа, общение с другими ветеранами. Когда ты приезжаешь в большой город, то чувствуешь себя наедине с этими бетонными стенами, а когда встречаешься с собратьями – чувствуешь, что вы на одной волне. Вспоминание каких-то историй, проведения времени вместе как-то перенастраивает, и становится легче.

Сколько ты находился до 2022 года в гражданской жизни?

Примерно два года и три месяца.

"Совсем другая война": о возвращении на фронт в 2022 году

Два года ты жил гражданской жизнью, пока 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение. Ты сам принял решение идти в армию или тебя как бывшего военного с опытом вызвали в часть?

Как-то все произошло автоматически. В то время я работал в муниципальной страже. В одной смене со мной работал мой побратим. 24 февраля он набрал меня в 4 или 5 утра и говорит: "Влад, вставай, началась война. Собирают всех на штабе муниципальной стражи". Я собрал вещи, поехал на штаб – и все. Это было автоматически. Я вообще тогда не думал ни о чем. Просто понимал, что надо становиться с оружием.

Ты сначала был в Киеве, а потом отправился на Восток?

Нет, на Восток я тогда не отправлялся. В Киеве так и был. Через два дня нас вооружили, оформили как добровольческое формирование территориальной общины. Разбили по экипажам и давали задание по патрулированию города, вызовов, сотрудничества вместе с полицией. Различные задачи были у нас.

На Восток я поехал почти в конце года, наверное, это был ноябрь.

Ты попал на Восток снова в 2022 году. Что вообще ты чувствовал, когда был там во время АТО и во время полномасштабного вторжения?

Чувствовался дурдом. За время АТО у нас была какая-то системность. У нас были системные учения, как оказалось, они довольно серьезные по сравнению с тем, что сейчас. На этот раз системности абсолютно никакой не было. До того, что меня потеряли в другом населенном пункте. В общем это была совсем другая война.

Был ли ты и твое подразделение готовым к этой интенсивности?

Скорее всего, нет. Даже к той интенсивности, которая была в АТО, это подразделение не было тогда готово. Но в АТО, скажем, можно было допустить ошибки, которые эта война могла простить. С полномасштабной войной – никакие ошибки допускать нельзя. Эта война их не прощает. Просто это все печально заканчивается в плане потери личного состава и так далее.

На каком направлении вы тогда были?

Под Кременной. Затем перевелся в 101 бригаду, и с ней, до увольнения в 2023 году, был в Киеве.

"Человека отпускает через 10 лет": о втором возвращении с фронта

Каким было второе освобождение? Было что-то вроде того, что "я уже это проходил, теперь я уже знаю, что с этим делать"? Или это было еще хуже?

Во второй раз уже было немножко по-другому. Второй раз у меня была очень сильная тревожность из ничего. Просто она постоянно была и все. Примерно месяц полтора у меня была интенсивная тревожность. Но в то же время я впал в какой-то ступор – понимал, что надо идти к врачу, но не хотел.

Ты говорил, что у тебя даже было ощущение, что ты сидишь дома в квартире, а за окнами идут боевые действия.

Вплоть до того, что я не хотел выходить из дома. Однако даже находясь в этом состоянии, я понимал, что надо работать. Работа меня переключила достаточно быстро. В общем, за неделю-две я втянулся в работу – и меня попустило.

Но ты прошел реабилитацию?

Нет, не проходил.

В этот раз ты уже не обращался к врачу, смог справиться сам?

Да.

Как в целом ты оцениваешь на сегодня ситуацию с войной относительно того, как это все может развиваться дальше?

К сожалению, пока положительных сценариев я не вижу. Не так давно проходили переговоры, ждали перемирия. Большим "но" остается то, что пока существует Россия, нам не дадут спокойно жить. Какая тенденция по поводу войны? Наши войска потихоньку отступают. Это не хорошо. Волнуюсь и работаю на своей работе. Это то, что я могу сейчас сделать.

Что для тебя вообще эта война? Какие изменения она лично в тебе показала?

Я совершенно не согласен, что война делает нас сильнее. Война непосредственно показывает, кем является каждый человек. Там мы все быстро знакомимся, все быстро начинают видеть, кто есть кто.

А чтобы война как-то изменила в лучшую сторону, то точно нет. В худшую сторону – да. Бывает, думаю о том, что когда мы еще маленькими шли в АТО, нас никто не предупреждал о том, что мир станет черно-белым после того, как мы там побываем. Это то, что я чувствую постоянно. Сейчас немного легче, не так, как было. Но все равно мир теряет краски после войны. До сих пор есть какое-то притупление в мировосприятии.

Ты считаешь, эти краски никогда не вернутся?

Психологи говорят, что после боевых действий человека полностью отпускает через 10 лет. В общем, я верю в то, что вернутся. Возможно, даже быстрее, но нужно, чтобы это все прекратилось.

"Худшее, что может сделать друг, – это умереть": о болезненной потере

Мы с тобой познакомились при обстоятельствах, когда твой лучший друг, Феликс Куртанич, – аэроразведчик и оператор дронов, с которым мы работали, – погиб в 2022 году. Мы вместе переживали эту потерю, снимали фильм о Феликсе. Как ты чувствуешь себя сейчас, смог ли ты уже лично для себя отпустить его?

Для меня не совсем понятное понятие "отпустить". Не так печет, не так болит, все равно не так, как было. Когда-то слышал такую фразу, что худшее, что с тобой может сделать друг, – это умереть. В принципе, так оно и получается. Как-то по-своему изменилась жизнь после того, как его не стало, потому что мы были довольно близкими. Пожалуй, из всех собратьев, кого я потерял, это был для меня самый близкий человек.

Как ты проживаешь эту боль?

Просто иду дальше, но уже без друга.

Часто вспоминаешь какие-то приколы?

Да. Постоянно вспоминаю не только Феликса, но и других ребят, которых нет. Вспоминаю, кто, что говори: моменты, которые мы переживали вместе. Просто пытаюсь жить дальше.

Трейлер к фильму о Феликсе Куртаниче: смотрите видео