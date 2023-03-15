Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь. Он подчеркнул, что россияне будут стараться максимально захватить Донецкую и Луганскую области, а дальше будут давить через Китай, экономику, энергетику или западные медиа, чтобы заставить Украину подписать своеобразный "ничейный вариант" с преимуществами для них.

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Самусь уверен, что общее количество снарядов, готовых к использованию, не знают даже в России. Там до сих пор есть советские склады, на которых находятся сотни тысяч тонн боеприпасов, но аудита, чтобы определить, в каком они состоянии, никто не проводил.

Однако они статистически оказываются пригодными, например, их могут отправить в войска и там уже войска разбираются кто как может. Конечно, это снижает эффективность выполнения задач подразделениями,

– добавил эксперт.

Дефицит может быть с чем-либо

Подобная ситуация сложилась и со стволами, которые Россия сейчас не может выпускать так интенсивно, как Советский Союз, сообщил Самусь.

Потенциально дефицит в России может развиться на любом направлении: ракетном, ствольном, артиллерийском, с боеприпасами и т.д.

– подчеркнул говорящий.

Россия не готовилась к войне такой интенсивности. Поэтому однозначно сказать, как она будет исходить из этой ситуации, сейчас нельзя, заметил Самусь. Военное командование до конца не понимает, как это решать.

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Решающие полгода

Сейчас война находится в своей критической точке. Войска ВСУ готовятся к контрнаступлению, а значит, у России нет времени разворачивать военную экономику, переходить на мощности СССР, подчеркнул Самусь.

Россияне могут достать из складов то, что они будут использовать в ближайшие полгода. За это время контрнаступление ВСУ покажет, как будут дальше развиваться события.

Либо Россия просто выведет свои войска и закроется, будет там вариться в своем фашистском соке, либо будет продолжать эту войну, либо постарается заморозить конфликт, как они сейчас захотят сделать,

– сказал аналитик.

Он убежден, что в России наступает период, когда они сами не смогут определить на сколько хватит их снарядов или других ресурсов, резюмировал Самусь.

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