Утром 18 октября власти Днепра сообщили о взрывах в городе – захватчики попали в объекты, обеспечивающие электроснабжение в регионе. По словам представителя ОП Кирилла Тимошенко, понятно, что до сих пор ситуацию не удалось полностью стабилизировать.

Читайте также Как прожить день без света: советы экспертов

Из-за прилетов нужно уменьшать использование электроэнергии

Известно, что после трех "прилетов" по Днепру вспыхнул пожар, однако спасателям удалось ликвидировать пламя. К сожалению, пока восстановить полностью ток не представляется возможным.

Захватчики все чаще запускают ракеты по энергосетям, поэтому нужно быть готовым к отключению света.

По состоянию на сегодняшний день (18 октября – 24 канал) ситуация остается критической, особенно будет трудно в пиковые часы нагрузки, поэтому призываю всех жителей Днепра и области уменьшить использование электроэнергии с 17 часов,

– сказал Тимошенко.



Ограничения использования бытовых приборов / Скриншот по брифингу Кирилла Тимошенко

Достойно внимания – в Офисе Президента рассказали о ситуации с электричеством: смотрите видео

Также представитель ОП отметил, что в Днепре ограничат использование уличного освещения. Он подчеркнул, что, в случае продолжения обстрелов, нужно готовиться ко всем сценариям развития событий, в частности проблем с электроснабжением.



Что делать, когда исчез свет / Картинка 24 канала

Что об обстрелах Днепра говорят в ГСЧС

Пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий рассказал о утренней атаке на Днепр. Он отметил, у каких именно городов и сел проблемы с током.

В результате этих ударов от электроснабжения были отсоединены отдельные микрорайоны города Днепра, а также населенные пункты: Синельниково, Васильковское, Роздоры,

– сообщил Хорунжий.

Почему Россия бьет по энергоинфраструктуре

Ранее в министерстве обороны Великобритании объяснили, для чего Россия атакует критическую инфраструктуру Украины. Там уверены, что наши враги постоянно отмечают поражение на поле боя. Путину ничего не остается делать, как запускать ракеты и дроны-камикадзе по энергосетям.

Массированные ракетные атаки свидетельствуют о бессилии государства-террориста на фронте. "Вторая армия мира" вынуждена отступать из захваченных населённых пунктов.