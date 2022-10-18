Вранці 18 жовтня влада Дніпра повідомила про вибухи у місті – окупанти поцілили в об'єкти, що забезпечують електропостачання в регіоні. Зі слів представника ОП Кирила Тимошенка зрозуміло, що досі ситуацію не вдалось повністю стабілізувати.

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Через прильоти потрібно зменшувати використання електроенергії

Відомо, що після 3 "прильотів" по Дніпру спалахнула пожежа, однак рятувальникам вдалось ліквідувати полум'я. На жаль, поки відновити повністю струм не видається можливим.

Загарбники дедалі частіше запускають ракети по енергомережах, тому потрібно бути готовими до відключення світла.

Станом на зараз (18 жовтня – 24 канал) ситуація залишається критичною, особливо буде важко в пікові години навантаження, тому закликаю усіх мешканців Дніпра та області зменшити використання електроенергії з 17 години,

– сказав Тимошенко.



Обмеження використання побутових приладів / Скриншот з брифінгу Кирила Тимошенка

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Також представник ОП зазначив, що в Дніпрі обмежать використання вуличного освітлення. Він наголосив, що, у разі продовження обстрілів, потрібно готуватись до всіх сценарії розвитку подій, зокрема проблем з електропостачанням.



Що робити, коли зникло світло / Картинка 24 каналу

Що про обстріли Дніпра кажуть в ДСНС

Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий розповів про ранкову атаку на Дніпро. Він зазначив, у яких саме міста та села проблеми зі струмом.

Внаслідок цих ударів від електропостачання від'єднано було окремі мікрорайони міста Дніпра, а також населені пункти: Синельникове, Васильківське, Роздори,

– повідомив Хорунжий.

Чому Росія б'є по енергоінфраструктурі

Раніше в міністерстві оборони Великої Британії пояснили для чого Росія атакує критичну інфраструктуру України. Там переконані, що наші вороги постійно зазначають поразок на полі бою. Путіну нічого не залишається робити, як запускати ракети та дрони-камікадзе по енергомережах.

Масовані ракетні атаки є свідченням безсилості держави-терористки на фронті. "Друга армія світу" змушена відступати зі захоплених населених пунктів.