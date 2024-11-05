Говорится о проблемах с экономикой, мобилизацией, спорах между россиянами и другими национальностями, которые живут в стране. Об этом 24 Каналу рассказал публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов, заметив, что из-за этого Кремль хотел бы "красиво" закончить войну.

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Какие проблемы серьезно обострились в России

По словам публициста, дела в России идут не слишком "сладко", как бы того хотелось Кремлю. Расколы происходят везде – в обществе и в элитах.

Сегодня Россия может вспыхнуть в любой момент, потому что то, что вылезло наружу, в противостоянии славян и не славян вызывает впечатление, что называется "сейчас начнется",

– заметил он.

Публицист объяснил, что Россия уже давно живет в состоянии разорванности, где есть россияне и не россияне. Теперь эта проблема сильно обострилась. Для примера, есть Рамзан Кадыров, который многое себе позволяет делать и который удерживает большую долю бизнеса в Москве и в других крупных городах России.

Он распространяет эту ненависть, ее помогает распространять и эта практика, когда ставится вопрос о том, что "у нас русский мир, мы несем все русское",

– отметил Мурзагулов.

Кроме того, страна-агрессор имеет большие проблемы с мобилизацией, в российской армии воюют маргиналы, которые делают это бездарно и воюют исключительно за деньги. Кремль и российские элиты уже сами это признают, но такой тип людей тоже скоро закончится. Поэтому Россия уже привлекла и войска из Северной Кореи.

Есть понимание, что война когда-нибудь закончится, что надо будет объявить "великую победу", они это сделают, даже если сдадут все земли прямо сейчас,

– подчеркнул публицист.

Более того, Россия понимает, что ее экономика тоже не выдержит долговременную войну. Экономические проблемы у россиян уже присутствуют, например, есть нехватка в магазинах продуктов питания.

"У них (россиян – 24 Канал) нет желания воевать еще 20 лет. Они просто не знают, как это все "красиво" закончить", – добавил Мурзагулов.

Кстати, глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова считает, что если Путина не остановить в Украине, он может пойти дальше в Европу.