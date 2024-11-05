Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства обороны Южной Кореи, данные которого обнародовало Reuters.

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Сколько солдат КНДР уже в России

Представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха-Кьо, ссылаясь на данные разведки во время брифинга заявил, что около 10 тысяч солдат КНДР сейчас находятся в России, достаточно много из них уже направили в прифронтовые районы, в частности в Курскую область.

Также СМИ ранее сообщали об участии войск КНДР в боевых действиях и гибели по меньшей мере 40 из них. Однако представитель оборонного ведомства Южной Кореи соответствующую информацию подтвердить не смогли, поскольку данных об этом не имеют.

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Кроме вышеупомянутого, ранее представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга отмечал, что Соединенные Штаты зафиксировали около 10 тысяч солдат Северной Кореи на территории Курской области. Они могут вступить в бой в ближайшие дни.

По мнению представителя Министерства обороны США, генерал-майора Патрика Райдера, привлечение от 10 до 12 тысяч северокорейских военных для поддержки российской армии сможет определенным образом повлиять в контексте попыток Кремля вытеснить ВСУ из Курской области.