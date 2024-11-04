Он добавил, что северокорейцев Россия на штурмы не отправляет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Дениса Казанского.

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Как ведут себя солдаты КНДР в российской армии

Украинские оборонцы расспросили пленного россиянина, которому пришлось иметь дело с северокорейскими военными.

Он рассказал, что солдат КНДР не посылают в штурмы, а держат на второй линии.

Даже так уже были случаи "дружественного огня". Корейцы принимали россиян за бойцов ВСУ и открывали по ним огонь.

Это он объясняет тем, что для них все славяне "на одно лицо".

Допрос российского военнопленного о солдатах КНДР: смотрите видео

Напомним, первые северокорейские солдаты уже попали под обстрел ВСУ в Курской области. Эту информацию сообщил глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. В Курской области, по данным США, сейчас находится 8 тысяч солдат из Северной Кореи.