Він додав, що північнокорейців Росія на штурми не відправляє. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Дениса Казанського.

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Як поводяться солдати КНДР у російській армії

Українські оборонці розпитали полоненого росіянина, якому довелося мати справу з північнокорейськими військовими.

Він розповів, що солдатів КНДР не посилають у штурми, а тримають на другій лінії.

Навіть так вже були випадки "дружнього вогню". Корейці приймали росіян за бійців ЗСУ та відкривали по них вогонь.

Це він пояснює тим, що для них всі слов’яни "на одне лице".

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Нагадаємо, перші північнокорейські солдати вже потрапили під обстріл ЗСУ в Курській області. Цю інформацію повідомив голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко. На Курщині, за даними США, зараз перебуває 8 тисяч солдатів з Північної Кореї.