Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Korea Herald. За даними розвідки, Росія готова платити північнокорейським солдатам до 2 тисяч доларів щомісяця.

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Дві тисячі доларів за участь у війні

Очікується, що для підтримки російської армії відправлять близько 10 тисяч військових з КНДР, що може суттєво допомогти економіці Північної Кореї. Водночас Кремль готується збільшити обсяги поставок продовольства до Пхеньяну, зокрема рису, щоб подолати продовольчу кризу в країні.

Крім військових, у Росії вже перебуває близько 4 тисяч північнокорейських робітників, які також заробляють за російськими мірками небагато – близько 800 доларів на місяць, що значно менше, ніж пропонується військовим за участь у війні.

Якщо раніше Москва надсилала до КНДР приблизно 50 – 100 тисяч тонн рису на рік, то цього разу обсяги можуть зрости до 600 – 700 тисяч тонн. Це рішення спрямоване на підтримку Пхеньяну, який цього року зіткнувся з серйозними проблемами у сільському господарстві.

До слова, північнокорейські солдати потрапили під обстріл ЗСУ в Курській області.

Водночас Південна Корея може посилити підтримку України через розміщення північнокорейських військ у Росії.