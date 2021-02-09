Украина попала в фокус международных СМИ и аналитических центров из-за проблем с получением вакцины и запретом телеканалов-пропагандистов из пула Медведчука-Козака. В этой статье представлен краткий пересказ статей западных средств массовой информации на эти темы.

Последние в очереди

Издание NBC сделало материал из Киева, а именно – из клинической больницы №17. В то время, как в развитых странах уже активно прививают людей и кое-где выходят на вторую волну, врачи и граждане в Украине имеют лишь надежду на начало кампании.

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В медучреждении трое пациентов дышат через вентилятор для легких в отделе интенсивной терапии. Над одной из кроватей – портрет, нарисованный внуком больного. По словам руководителя Сергея Дуброва, половина медицинских работников в его распоряжении инфицированы COVID-19. Персонала все еще не хватает.

"Я не знаю всех деталей переговоров и процедур закупок, – сказал он NBC. – Но как простой врач и гражданин могу сказать – Украина не сделала хорошую работу". Потому что соседи уже имеют вакцину и начали ее колоть, а мы – нет. Украина – одна из беднейших в Европе и оказалась в конце очереди за профилактическими дозами.

Киев не хочет покупать у России, одновременно пытаясь склонить ЕС в свою пользу. Через программу COVAX удалось получить 12 млн доз, по словам главы Минздрава Максима Степанова. Произведенные Novavax и Astra Zeneca.

Население Украины составляет 41 млн человек, вакцинировать должны 14,4 млн, а это даже меньше половины. В феврале ожидают первые 117 тысяч доз от Pfizer-Biontech. Также есть разговоры о закупке китайской вакцины, несмотря на не до конца доказанную эффективность (примерно 50%).



​Украина может ждать свои дозы довольно долго/Коллаж Atlantic Council

В комментарии Reuters Степанов объяснил: правительство просило ЕС предоставить больше доз, даже за дополнительную плату. Конечно, сначала вакцины будут поставлены гражданам Евросоюза. Президент Зеленский сравнил это со "стоянием с протянутой рукой". ЕС, отбиваясь от собственных проблем, согласился помогать, но только через COVAX (так поставляют более бедным странам).

Далекий горизонт Несмотря на это все, NBC подчеркивают: прогресс может быть медленным. Украина и Молдова – единственные в Европе, где широкомасштабная вакцинация может начаться разве что в 2023. Правительство и независимое агентство медицинских закупок (ГП "Медицинские закупки" – 24) обвиняют друг друга в срыве процесса.

Это госпредприятие было создано в 2018 году в рамках крупных реформ в области здравоохранения и с целью уменьшить коррупцию при закупках лекарств. В конце 2020, оно было готово идти на международный рынок и закупать вакцинный товар для Украины. Но всю ответственность забрал себе Минздрав (и таким образом создал опасность возвращения коррупции, как это было раньше).

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После ряда противостояний, эту непростую задачу переложили на плечи международной компании Crown Agents. Борьба за власть, в сочетании с относительной пассивностью Украины, повышают шансы начала вакцинации только весной 2021 года в лучшем случае. Это еще не учитывая составление портфеля контрактов на закупки.

В ЮНИСЕФ встают на сторону Киева, указывая, что распределение вакцин является неравномерным. Хотя Украина действительно реагировала медленно, могла быстрее. Отказ от российского "Спутника" оставил наше государство позади той же Беларуси, где президент Лукашенко одобрил ее использование.

Впрочем, она попала в оккупированный Крым и контролируемые Россией области на востоке нашей страны. Сейчас вакцины являются инструментом одновременно дипломатии, политики и геополитики.

Ускорение предоставления может означать, что Украину хотят видеть за одним столом не только, когда все хорошо, но и в сложных ситуациях,

– подчеркнул президент Владимир Зеленский

Вакцины как геополитика и инструмент войны

На этот аспект обратили внимание такие СМИ и аналитики, как Atlantic Council и Bloomberg. В публикации первых авторства бывшего замглавы Минздрава Александра Ковтонюка, Украина называется "маргинализованным пограничным регионом".

Как это часто случалось в нашей истории, мы оказались на грани между Европейским сообществом наций и огромными империями Евразии. Вакцины, которые использует ЕС, фактически там и изготовлены, за исключением небольшого контракта от Moderna.

С другой стороны – Россия и Китай со своими хищническими стратегиями, которые стремятся превратить мировой спрос в политическое преимущество. Украина – крупнейшее из региональных внеблоковых государств, планирующих обеспечение прививок. Выбор сложный, последствия повлияют на дальнейшие дипломатические отношения.

Для Киева дела осложняет и семилетняя необъявленная война с Россией, поэтому процесс получения вакцин – исключительно дело национальной безопасности. Особенно учитывая пятую колонну, которая упорно продвигает закупки российского "Спутника". Промосковские силы пытаются использовать ситуацию для улучшения испорченных отношений.

Ситуация Украины довольно похожа на молдавскую/Фото EURACTIV.com

Сербия выбрала комбинированный путь из "россиян" и "китайцев". Молдова имеет рядом братскую Румынию, которая выделила дозы, тогда как Албании помогла неизвестная страна Союза. В Боснии и Герцеговине и Черногории можно тоже ожидать появления "Спутника-V" из-за пророссийской настроенности некоторых политиков.

Те, кто не входит в ЕС, имеют немного места для маневра. Они одновременно должны подтвердить свою приверженность евроинтеграции и оценить практические возможности борьбы с пандемией. Остается либо ждать, либо обращаться к сверхдержавам (речь о Китае и России), либо искать где-то еще. Времени, между тем, остается все меньше.

До начала 2021 года Украина заключила ноль контрактов и могла предлагать только туманные обещания относительно сотрудничества с COVAX "где-то в течение весеннего сезона". В конце января Зеленский пообещал 1 млн доз и начать вакцинацию в феврале (тогда же появилась информация о 1,9 млн доз от китайской фирмы Sinovac – 24). Разговоры об Индии стихли после избрания Китая, хотя деньги на что-то более надежное точно были.

Другие страны, которые начали переговоры одновременно с Украиной, уже имеют контракты на несколько вакцин и уже начали вакцинацию,

– призналась в комментарии Bloomberg исполнительная директор фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

В общем, пишет Павел Ковтонюк, подход Украины к наиболее актуальному сейчас вопросу – рецепт геополитической катастрофы. Напряжение в обществе постоянно растет, вакцинация – далеко за горизонтом. Украинцы страдают от экономических трудностей и стремятся вернуться к нормальному состоянию.

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Затруднительным положением может воспользоваться Россия. Это означает, что Украина вполне может наблюдать за появлением вакцин в Луганске или Донецке. Кремль обещал передать туда 145 тысяч доз уже к февралю. Время все исправить еще есть, но нужно действовать агрессивно и быстро.

Пандемия и политикум: усиление давления

В свою очередь, Bloomberg указывает, что такие проблемы усилят внутреннее давление на президента Зеленского. Он ожидал войну и коррупцию, а не пандемию, и сразу попал под разгромную критику. Его популярность упала до рекордно низкого уровня.



​Из-за проблемной ситуации давление на власть только усиливается/Фото сайт Кабмина

Вторая проблема в том, что главным противником Зеленского на следующих выборах президента вырисовываются либо Виктор Медведчук, либо Юрий Бойко. Оба – открыто промосковские политики, первый предлагал собственную фармкомпанию для продвижения российского "Спутника". Партия ОПЗЖ, согласно последним опросам (к которым, правда, есть вопросы – 24), – на первом месте по популярности.

Известный врач Евгений Комаровский (бывший советник Зеленского, кстати) дал встревоженный комментарий Bloomberg: "Власть в Украине не имеет четкого представления, какая вакцина будет доступна и когда. В общем, пропаганде вакцинации уделяется так мало внимания, и программа настолько недофинансирована, что я очень пессимистичен относительно перспектив прививания".

Хаос в центральной власти заставляет местную брать дело в свои руки. Бывший чемпион по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко пообещал "задействовать все свои международные контакты", чтобы приобрести 1 млн доз для киевлян.

Три подсанкционных канала: мнения зарубежных экспертов

От темы вакцин против коронавируса к другому громкому инфоповоду – запрету трех каналов-пропагандистов пула Медведчука-Козака. Речь идет о 112, Newsone и ZIK. Эту тему тоже поднял Atlantic Council.

Громкое закрытие Президент Зеленский закрыл три связанных с РФ канала еще 2 февраля, введя в действие решение СНБО против их формального владельца Тараса Козака. Считается, что на самом деле они принадлежали близкому соратнику Путина Виктору Медведчуку и транслировали мнение Кремля для украинской авдитории.

Это было описано как решительный удар во время гибридной войны с Россией. Понятно, что решение вызвало бурные дискуссии в Украине и за ее пределами. В основном, они шли вокруг баланса между пропагандой и свободой слова. Зеленский защищал решение, как "необходимое для борьбы с агрессией России на информационной арене".

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Он признал, что решение было сложным, но оно не отражает общий подход. "Санкции против СМИ – непростые для всех, кроме авторитарных правительств. Такие случаи – единичные". Операция по закрытию 112, Newsone и ZIK разрабатывалась долгое время и не была спонтанной. Шаг поддержали как внутри государства, так и международные эксперты и основные союзники. Разве что ЕС был несколько более сдержанным в высказываниях.

Закрытие каналов вызвало немногочисленные протесты в Киеве/ Фото The world news platform

Москва же пригласила журналистов и работников закрытых СМИ ехать работать на Russia Today. Сам Медведчук подчеркнул, что рейтинг Зеленского падает не из-за закрытия каналов, а потому что он "отказывается отвечать на вопросы украинцев". Дальше точно будут суды, где украинская власть должна будет доказывать свою правоту и демонстрировать факты "ведения террористической деятельности" (единственный пункт закона, по которому можно наложить санкции на граждан – 24).

Atlantic Council опросил нескольких экспертов, чтобы услышать их мнение относительно ситуации. 24 канал приводит некоторые интересные ответы. Например, аналитик по глобальным делам Майкл Боцюркив указывает, что украинские каналы в основном финансировались очень богатыми олигархами. Многие из них "прячутся в тени, используя подставные компании. Некоторые ассоциированы с Кремлем".

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Инвестиций в улучшение навыков журналистов не было, подчеркивает он. "Такие владельцы не заинтересованы в независимой журналистике, не говоря уже о расследовании, если это вредит их противникам", – сказал Боцюркив. Правительства пренебрегали необходимостью обновить нормативно-правовую базу, хотя сделать это нужно было уже давно.

Общественность должна получить заверения, что другие каналы, оппозиционные к власти, закрыты не будут. Наиболее здоровые демократии имеют свободный, справедливый и энергичный сектор СМИ. "Поскольку украинский сектор болен, ему срочно нужна техническая поддержка, особенно независимой журналистике", – сказал Боцюркив.



Впрочем, решение было в большей степени поддержано в мире и в Украине/ Коллаж Atlantic Council

Ситуация не является нападением на свободу слова, уверяет старший научный сотрудник Атлантического совета Андрей Каратницкий. Поскольку была получена информация, что владелец каналов занимался экономической деятельностью, финансировавшей террор на Донбассе. Член-резидент этого аналитического центра Владислав Давидзон называет шаг Зеленского "радикальным и во многом достаточно неожиданным". Но он указывает, что "украинской власти понадобилось много времени, чтобы осуществить это действие".

Украина имеет немного опыта в этой области, предупреждает Давидзон. А значит, плохое обвинение может не устоять перед судом. В более сильной демократии должны были бы существовать прозрачные процедуры и апелляционный процесс для управления такими событиями. Как бы там ни было, это демонстрирует "готовность изменить стратегию, если что-то не работает". Политическое время не могло быть лучшим.