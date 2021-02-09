Україна потрапила у фокус міжнародних ЗМІ та аналітичних центрів через проблеми з отриманням вакцини та забороною телеканалів-пропагандистів з пулу Медведчука-Козака. У цій статті поданий стислий переказ статей західних засобів масової інформації на ці теми.

Останні у черзі

Видання NBC зробило матеріал з Києва, а саме – з клінічної лікарні №17. У той час як у розвинених країнах вже активно щеплять людей та подекуди виходять на другу хвилю, лікарі та громадяни в Україні мають лише сподівання на початок кампанії.

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У медзакладі троє пацієнтів дихають через вентилятор для легень у відділі інтенсивної терапії. Над одним з ліжок – портрет, намальований онуком хворого. За словами керівника Сергія Дуброва, половина медичних працівників у його розпорядженні інфікована COVID-19. Персоналу все ще не вистачає.

"Я не знаю всіх деталей перемовин та процедур закупівель, – сказав він NBC. – Але як простий лікар та громадянин можу сказати – Україна не зробила гарної роботи". Тому що сусіди вже мають вакцину та почали її колоти, а ми – ні. Україна – одна з найбідніших в Європі і опинилася в кінці черги за профілактичними дозами.

Київ не хоче купувати в Росії, одночасно намагаючись схилити ЄС на свою користь. Через програму COVAX вдалося отримати 12 млн доз, за словами голови МОЗ Максима Степанова. Вироблені Novavax та Astra Zeneca.

Населення України складає 41 млн людей, вакцинувати мають 14,4 млн, а це навіть менше половини. В лютому очікують перші 117 тисяч доз від Pfizer-Biontech. Також є розмови про закупівлю китайської вакцини, не зважаючи на не до кінця доведену ефективність (приблизно 50%).

Україна може чекати свої дози доволі довго / Колаж Atlantic Council

У коментарі Reuters Степанов пояснив: уряд просив ЄС надати більше доз, навіть за додаткову плату. Звісно, спочатку вакцини будуть поставлені громадянам Євросоюзу. Президент Зеленський порівняв це зі "стоянням з протягнутою рукою". ЄС, відбиваючись від власних проблем, погодився допомагати, але лише черзе COVAX (так постачають біднішим країнам).

Далекий горизонт Незважаючи на це все, NBC підкреслюють – прогрес може бути повільним. Україна та Молдова – єдині у Європі, де широкомасштабне щеплення може розпочатися хіба що у 2023. Уряд та незалежне агенство з медичних закупівель (ДП "Медичні закупівлі" – 24) звинувачують один одного у зриві процесу.

Це держпідприємство було створено у 2018 році у рамках великих реформ у галузі охорони здоров'я та з метою зменшити корупцію при закупівлях ліків. Наприкінці 2020, воно було готове йти на міжнародний ринок та закупати вакцинний товар для України. Але всю відповідальність забрав собі МОЗ (і таким чином створив небезпеку повернення корупції, як це було раніше).

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Після низки протистоянь, цю непросту задачу переклали на плечі міжнародної компанії Crown Agents. Боротьба за владу, поєднана з відносною пасивністю України, підвищують шанси початку вакцинації лише навесні 2021 року у найкращому випадку. Це ще не враховуючи складання портфелю контрактів на закупівлі.

В ЮНІСЕФ встають на сторону Києва, вказуючи, що розподіл вакцин є нерівномірним. Хоча Україна дійсно реагувала повільно, могла швидше. Відмова від російського "Супутника" залишила нашу державу позаду тієї ж Білорусі, де президент Лукашенко схвалив її використання.

Втім, вона потрапила у окупований Крим та контрольовані Росією області на Сході. Наразі, вакцини є інструментом одночасно дипломатії, політики та геополітики.

Прискорення надання може означати, що Україну хочуть бачити за одним столом не тільки коли все добре, але й у складних ситуаціях,

– підкреслив президент Володимир Зеленський

Вакцини як геополітика та інструмент війни

На цей аспект звернули увагу такі ЗМІ та аналітики як Atlantic Council та Bloomberg. У замітці перших авторства ексзаступника МОЗ Олександра Ковтонюка, Україна називається "маргіналізованим прикордонним регіоном".

Як це часто траплялося у нашій історії, ми опинилися на межі між європейською спільнотою націй та величезними імперіями Євразії. Вакцини, які використовує ЄС, фактично там і виготовлені, за виключенням невеликого контракту від Moderna.

З іншого боку – Росія та Китай зі своїми хижацькими стратегіями, які прагнуть перетворити світовий попит на політичну перевагу. Україна – найбільша з регіональних позаблокових держав, що планують забезпечення щеплень. Вибір складний, наслідки вплинуть на подальші дипломатичні відносини.

Для Києва справи ускладнює і семирічна неоголошена війна з Росією, тому процес отримання вакцин – виключно справа національної безпеки. Особливо зважаючи на п'яту колону, яка вперто просуває закупівлі російського "Супутника". Промосковські сили намагаються використати ситуацію для покращення знищених відносин.

Ситуація України доволі схожа на молдавську / Фото EURACTIV.com

Сербія обрала комбінований шлях з "росіян" та "китайців". Молдова має поряд братську Румунію, яка виділила дози, тоді як Албанії допомогла невідома країна Союзу. У Боснії та Герцеговині і Чорногорії можна теж очікувати появи "Супутника-V" через проросійську налаштованість деяких політиків.

Ті, хто не входить до ЄС, мають небагато місця для маневру. Вони одночасно мають підтвердити свою відданість євроінтеграції та оцінити практичні можливості боротьби з пандемією. Залишається або чекати або звертатися до наддержав (мова про Китай та Росію) або шукати деінде. Часу, між тим, лишається все менше.

До початку 2021 року, Україна заключила нуль контрактів і могла пропонувати лише туманні обіцянки щодо співпраці з COVAX "десь протягом весняного сезону". Наприкінці січня, Зеленський пообіцяв 1 млн доз і розпочати щеплення в лютому (тоді ж з'явилася інформація про 1,9 млн доз від китайської фірми Sinovac – 24). Розмови про Індію стихли після обрання Китаю, хоча гроші на щось більш надійне точно були.

Інші країни, які розпочали перемовини одночасно з Україною, вже мають контракти на кілька вакцин і вже розпочали вакцинацію,

– зізналась у коментарі Bloomberg виконавча директорка "Пацієнти України" Інна Іваненко.

Загалом, пише Павло Ковтонюк, підхід України до найбільш актуального нині питання – рецепт геополітичної катастрофи. Напруга у суспільстві постійно зростає, вакцинація – далеко за горизонтом. Українці потерпають від економічних труднощів і прагнуть повернутися до нормального стану.

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Скрутним становищем може цілком скористатись Росія. Це означає, що Україна цілком може спостерігати за появою вакцин у Луганську чи Донецьку. Кремль обіцяв передати туди 145 тисяч доз вже до лютого. Час все виправити ще є, але треба діяти агресивно та швидко.

Пандемія та політикум: посилення тиску

У свою чергу, Bloomberg вказує, що такі проблеми посилять внутрішній тиск на президента Зеленського. Він очікував війну та корупцію, а не пандемією і відразу потрапив під нищівну критику. Його популярність впала до рекордно низького рівня.

Через проблемну ситуацію, тиск на владу лише посилюється/Фото сайт Кабміну

Друга проблема в тому, що головним супротивником Зеленського на наступних виборах президента вимальовуються або Віктор Медведчук або Юрій Бойко. Обидва – відкрито промосковські політики, перший пропонував власну фармкомпанію для просування російського "Супутника". Партія ОПЗЖ, згідно з останніми опитуваннями (до, яких, щоправда, є питання – 24) – на першому місці за популярністю.

Відомий лікар Євген Комаровський (ексрадник Зеленського, до речі) дав стурбований коментар Bloomberg: "Влада в Україні не має чіткого уявлення, яка вакцина буде доступна і коли. Загалом, пропаганді вакцинації уділяється так мало уваги і програма настільки недофінансована, що я дуже песимистичний щодо перспектив щеплення".

Хаос у центральній владі змушує місцеву брати справу у свої руки. Колишній чемпіон з боксу, а тепер мер Києва Віталій Кличко пообіцяв "задіяти всі свої міжнародні контакти", щоб придбати 1 млн доз для киян.

Три підсанкційні канали: думки закордонних експертів

Від теми вакцин від коронавірусу до іншого гучного інфоприводу: заборони трьох каналів-пропагандистів пулу Медведчука-Козака. Мова йде про 112, Newsone та ZIK. Цю тему також підняв Atlantic Council.

Гучне закриття Президент Зеленський закрив три пов'язані з РФ канали ще 2 лютого, увівши в дію рішення РНБО проти їх формального власника Тараса Козака. Вважається, що насправді вони належали близкому соратнику Путіна Віктору Медведчуку і транслювали думку Кремля для української авдиторії.

Це було описано як рішучий удар під час гібридної війни з Росією. Зрозуміло, що рішення викликало бурхливі дискусії в Україні та за її межами. В основному, вони точилися навколо балансу між пропагандою та свободою слова. Зеленський захищав рішення, як "необхідне для боротьби з агресією Росії на інформаційній арені".

Це цікаво Медведчуком серйозно незадоволені в Росії, – Саакян про реакцію Кремля на блокування каналів

Він визнав, що рішення було складним, але воно не відображає загальногог підходу. "Санкції проти ЗМІ – непрості для всіх, окрім авторитарних урядів. Такі випадки – одиничні". Операція з закриття 112, Newsone та ZIK розроблялася довгий час та не була спонтанною. Крок підтримали як всередині держави так і міжнародні експерти та основні союзники. Хіба що ЄС був дещо більш стриманим у вислювлюваннях.

Закриття каналів викликало нечисленні протести в Києві / Фото The world news platform

Москва ж запросила журналістів та працівників закритих ЗМІ їхати працювати на Russia Today. Сам Медведчук наголосив, що рейтинг Зеленського падає не через закриття каналів, а тому що він "відмовляється відповідати на запитання українців". Далі точно будуть суди, де українська влада муситиме доводити свою правоту та демонструвати факти "ведення терористичної діяльності" (єдиний пункт закону, за яким можна накласти санкції на громадян – 24).

Atlantic Council опитав кількох експертів, щоб почути їхню думку щодо ситуацїі. 24 канал наводить деякі цікаві відповіді. Наприклад, аналітик з глобальних справ Майкл Боцюрків вказує, що українські канали здебільшого фінансувалися дуже багатими олігархами. Багато хто з них "ховається у тіні, використовуючи підставні компанії. Деякі асоційовані з Кремлем".

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Інвестицій у покращення навичок журналістів не було, підкреслює він. "Такі власники не зацікавлені у незалежній журналістиці, не кажучи вже про розслідування, якщо це шкодить їхнім супротивникам", – сказав Боцюрків. Уряди нехтували необхідністю оновити нормативно-правову базу, хоча зробити це було потрібно ще давно.

Громадськість має отримати запевнення, що інші канали, опозиційні до влади, закриті не будуть. Найздоровіші демократії мають вільний, справедливий та енергійний сектор ЗМІ. "Оскільки український сектор хворий, йому терміново потрібна технічна підтримка, особливо незалежній журналістиці", – сказав Боцюрків.

Втім, рішення було більшою мірою підтримано у світі та в Україні / Колаж Atlantic Council

Ситуація не є нападом на свободу слова, запевняє старший науковий співробітник Атлантичної Ради Андрій Каратницький. Оскільки була отримана інформація, що власник каналів займався економічною діяльністю, що фінансувала терор на Донбасі. Член-резидент цього аналітичного центру Владислав Давидзон називає крок Зеленського "радикальним і у багато чому досить несподіваним". Але він вказує, що "українській владі знадобилося багато часу, щоб здійснити цю дію".

Україна має небагато досвіду у цій царині, попереджає Давидзон. А отже, погане звинувачення може не встояти перед судом. У більш сильній демократії мали б існувати прозорі процедури та апеляційний процес для управління такими подіями. Як би там не було, це демонструє "готовність змінити стратегію, якщо щось не працює". Політичний час не міг би бути кращим.